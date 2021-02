Mlada pjevačica Brigita Vuco (21), kći glazbenika Siniše Vuce nedavno je krenula stopama svog oca, a uskoro će se predstaviti široj javnosti na glazbenom natjecanju 'Dora' s pjesmom 'Noći pijane'.

- Meni je ovo prvi put da se upuštam u takvo nešto. Napravila sam svoju prvu pjesmu i možda mi je sad malo i pritisak jer je prva pjesma moja koju prikazujem drugim ljudima i to još na ovakav način, na prvom nastupu, to mi je još nepoznato. Uz to me još povezuju s njime i svi znaju da sam njegova kći, tako da ima dosta pritiska - rekla je Brigita u intervjuu za In Magazin.

Osim pjevanja, Brigita će se predstaviti i kao autorica teksta, a otkrila je i kako reagira kada ju slušatelji usporede s ocem Sinišom. Neki su otišli i korak dalje pa komentirali kako ih njezina pjesma podsjeća na Vucin hit 'Volim piti'.

- Da, eto, ne znam ni ja. Bilo je smiješno kad smo se odlučili za 'Noći pijane', najviše zbog tog početka koji tako ulazi u pjesmu s tim stihom, pa sam se zato odlučila da budu noći pijane. Ali čuli ste pjesmu, nije baš isto kao što on priča u pjesmi. Ima tu i neku veću poruku možda, malo dublju stranu, osjećaje... Ali svakako je bilo smiješno kad sam objavila i komentari su bili 'Vucina kći, isto sličan taj neki naslov - dodala je Brigita.

Nedavno smo kontaktirali i osebujnog Vucu koji nam je otkrio kako je neizmjerno ponosan na svoju mezimicu.

- Ja sam naravno i kao roditelj i kao glazbenik presretan, to je velik uspjeh, naročito za mladog izvođača i nekog tko ima ima svoj đir glazbe, da se predstavi na jednom tako važnom i značajnom natjecanju. Želim od srca svima sve najbolje u ovim teškim vremenima - rekao nam je Vuco.