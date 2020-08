Brigita Vuco: Tata nije znao da snimam pjesmu. Ne miješa se...

<p>Kći legendarnog pjevača <strong>Siniše Vuce</strong> (49) krenula je tatinim stopama. I dok se sin <strong>Vilibald </strong>(24) probija u svijetu nogometa, <strong>Brigita </strong>(21) odlučila je postati nova trap zvijezda. Sve je počelo kad je za jednu od svojih pjesama u studiju snimila info vokal.</p><p>- Došla sam u studio i prvi put otpjevala melodiju na svoj tekst kako bih ga mogla uglazbiti. Svima se svidjelo kako zvuči demo verzija i mislim da sam nakon toga probudila pjevačicu u sebi - kaže nam samozatajna Brigita. Pjesmu još nije izbacila, ali nam je otkrila kako je singl u procesu nastajanja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p>- Ne bih žurila jer želim da sve bude savršeno. Ne želim ništa ni prognozirati s obzirom na to da nisam ni planirala glazbenu karijeru pa se dogodila. Na dobrom sam putu da mi se ovo jako dopadne - priznaje Brigita. Intervju nije mogao proći bez da je pitamo i kako je tata Siniša reagirao kad je saznao da njegova mezimica želi koračati estradnim nebom poput njega.</p><p>- Otac nije znao niti što se događa niti da sam bila u studiju. Ma nije bio upućen u ništa. Kad je čuo pjesmu, odmah me podržao, ali se nije miješao. Svjesni smo oboje kako se našli glazbeni pravci značajno razlikuju. I ne mogu vam opisati koliko sam zahvalna što me pustio da pronađem sebe i svoj put u svijetu glazbe - kaže Brigita. Najbitnije joj je da je podržavaju obitelj i prijatelji, a otkrila nam je kako ima podršku kolega i producenata. Na društvenim mrežama još nema “vojsku pratitelja”, tek tisuću koji svakodnevno prate njezin rad. Svjesna je i sama kako se nije lako probiti na današnje tržište, ali vjeruje kako uz rad i pomoć suradnika može ostvariti zavidnu karijeru. Konkurencija nikad nije bila jača pa nas je zanimalo i koliko se teško istaknuti kraj brojnih mladih ljudi koji na različitim platformama vrte milijune pregleda.</p><p>- Nije lako. Rekla bih čak da je i teže s obzirom na to da modernija glazba kod nas i nije toliko dobro prihvaćena - priča nam Brigita. Uzora na domaćoj sceni nema, ali zato je pronašla inspiraciju na glazbenoj sceni. Uvijek bi mogla slušati pjevačicu <strong>Lanu Del Rey</strong>, čiji rad godinama prati. Zanimalo nas je i kako je bilo odrasti uz slavnog tatu.</p><p>- Kad sam bila mala, nisam bila svjesna njegove popularnosti, a kasnije mi je sve to postalo normalno - priznaje Brigita, koja se ostvarila i u ulozi majke. Iako ima puno privatnih i poslovnih obaveza, Vucina nasljednica, uz dobru organizaciju, sve uspije balansirati bez problema.</p><p>- Trenutačno sam maksimalno posvećena majčinstvu i većinu dana provodim s kćeri. No uvijek uspijem organizirati vrijeme pa se stigne otići i na kavu s prijateljima, a ne pate ni poslovni planovi - kaže Brigita. Iako je dobila medijsku pažnju, Brigita je svjesna kako treba još puno rada i truda da bi imala karijeru i slavu kakvu je ostvario njezin otac.</p><p>- Kad se pročulo da krećem tatinim stopama, tako su krenuli i pozivi i medijska zastupljenost. S moje točke gledišta, još nisam popularna s obzirom na to da iza sebe nemam ni jednu pjesmu - priznaje Brigita. Veliku podršku ima i od svojeg partnera, koji joj je velika potpora u ovom poslu.</p><p>- Moj čovjek je pun podrške i razumijevanja kad je moja karijera u pitanju pa mi takav stav znatno olakšava sve ovo - kaže s osmijehom na licu. Baš poput prave profesionalke, Vuco je oko sebe okupila tim ljudi koji joj pomaže u izgradnji karijere. Veliku podršku ima i od svoje PR-ice. Za kraj nas je zanimalo i što publika može očekivati od nje, ali i nada li se velikom uspjehu?</p><p>- Iskreno se nadam da će se moje pjesme svidjeti slušateljima, a ono što vam sa sigurnošću mogu obećati je to da ćemo moj tim i ja donijeti dašak modernog zvuka na našu scenu - rekla nam je Brigita za kraj.</p><p> </p>