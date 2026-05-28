Osječanka u 'Milijunašu' pala na pitanju za 18.000 eura: Znate li vi točan odgovor?

Ivana Pašalić i Filip Galić zaustavljeni su na 12. pitanju u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?'. Ivana je riskirala i netočno odgovorila na pitanje o djelu slovenskog dizajnera Saše Mächtiga, dok je Filip poslušao publiku i pogriješio na pitanju o autoportretu koji se smatra najvrjednijom slikom izgubljenom u Drugom svjetskom ratu. Silvia Iva Miličević osvojila je 150 eura i pozivnicu za iduću emisiju.

Ivana Pašalić iz Osijeka, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, u prošloj je emisiji iskoristila džoker 'zovi' i osvojila 600 eura. Ovotjednu emisiju kviza otvorila je odgovarajući na osmo pitanje. Pitanje je glasilo: Koji je grad udaljen 60-ak kilometara od Dunava, zbog čega postoje planovi o gradnji kanala koji bi ga spojili s rijekom?

Ponuđeni odgovori bili su Budimpešta, Bratislava, Bukurešt i Beč. Nakon kratkog razmišljanja Ivana je kao konačan odgovora navela Bukurešt, što je bio i točan te je osvojila 1.000 eura.

Voditelj Tarik Filipović objasnio je da su prvi planovi za taj projekt nastali krajem 19. stoljeća. Za vrijeme komunističke vlasti kanal se počeo i graditi, no već desetljećima ponovno pokretanje projekta stoji na mjestu bez obzira na brojne ugovore s Europskom unijom.

Na devetom pitanju natjecateljica je zatražila pomoć džokera 'pola-pola'. Pitanje za 2.500 eura glasilo je: 'Hugoov Quasimodo boravi u crkvi Notre-Dame, a Lerouxov fantom...' Među ponuđenim odgovorima bili su: A: u Palači Garnier, B: u Palači bourbon, C: u Palači Louvre i D: u Palači Versailles.

Nakon džokera 'pola-pola' ostali su odgovori A: u Palači Garnier i B: u Palači Bourbon. Ivana je potom odabrala odgovor A: u Palači Garnier, što je bio točan odgovor.

Na idućem pitanju Ivana je iskoristila i posljednjeg džokera. Pitanje je bilo je: Hrvatska zastava sadrži crvenu, bijelu, plavu, modru, žutu i koju još boju? Zelenu, ljubičastu, crnu ili ružičastu? Ivana je pretpostavila da bi točan odgovor mogla biti zelena boja, no nije bila sigurna pa zatražila pomoć publike.

Publika je 27 posto glasova dala odgovoru A, 19 posto odgovoru B, čak 52 posto glasova osvojio je odgovor C, dok je za odgovor D glasalo svega dva posto publike. Natjecateljica je vjerovala publici te je kao konačan odgovor odabrala C: crnu. Pokazalo se da je to i točan odgovor pa je zahvaljujući pomoći publike osvojila 5.000 eura.

Ivana je bez poteškoća točno odgovorila i na 11. pitanje. Pitanje je glasilo: Koja je gljiva odgovorna za oko 90 posto smrtnih slučajeva od trovanja gljivama u svijetu? Među ponuđenim odgovorima bili su zelena pupavka, panterova muhara, zavodljiva lisičica i hrastova koprenka. Nakon razmišljanja Ivana je odabrala odgovor A: zelena pupavka, koji se pokazao točnim.

Na 12. pitanju natjecateljica je trebala odgovoriti na pitanje: Što je K67, hvaljeno remek-djelo slovenskog dizajnera Saše Mächtiga? Ponuđeni odgovori bili su: A: kontejner, B: kiosk, C: kamp-prikolica i D: komoda.

Ivana je priznala kako nikada nije čula za dizajnera Sašu Mächtiga te nije znala točan odgovor. Ipak, odlučila je riskirati pa je kao konačan odgovor odabrala A: kontejner. Nažalost, odgovor nije bio točan. Točan odgovor bio je B: kiosk, zbog čega je natjecanje završila s iznosom drugog praga, 5.000 eura.

Tarik je potom pojasnio kako je K67 modularni kiosk, osmišljen kao fleksibilan sustav za prodaju i razne gradske usluge. Postao je ikona dizajna u bivšoj Jugoslaviji i šire, a danas je toliko cijenjen da je primjerak uvršten u zbirku njujorške MoMA.

Na vrući stolac nasuprot Tarik Filipović potom je sjeo Filip Galić iz Zagreba, odvjetnik koji je otkrio kako mu je u privatnom životu trenutačno najvažnije pripreme za vjenčanje planirano u prosincu.

Tek na devetom pitanju Filip je zatražio pomoć prvog džokera, 'pola-pola'. Pitanje za 2.500 eura glasilo je: Novinarka Wanda Jablonski upoznala je Juana Pabla Pereza Alfonsa s Abdullahom Tarikijem i time 'kumovala' nastanku... Ponuđeni odgovori bili su: A: WHO-a, B: UNESCO-a, C: OPEC-a i D: NATO-a.

Nakon korištenja džokera ostali su odgovori A: WHO i C: OPEC. Filip nije dugo razmišljao te je kao konačan odgovor odabrao C: OPEC, što se pokazalo točnim odgovorom i donijelo mu 2.500 eura.

Tarik je pojasnio kako je Wanda Jablonski, utjecajna novinarka specijalizirana za naftnu industriju, u svojoj hotelskoj sobi povezala ministre nafte Venezuele i Saudijske Arabije. Upravo je iz tog tajnog dogovora o suradnji zemalja izvoznica nafte kasnije nastao OPEC.

Za prelazak drugog praga Filip je odlučio iskoristiti i drugog džokera – 'zovi'. Pitanje za 5.000 eura glasilo je: Prve Nobelove nagrade dodijeljene su 1901. i to jednom Nizozemcu, jednom Švicarcu, dvojici Francuza i dvojici... A: Španjolaca, B: Britanaca, C: Rusa ili D: Nijemaca.

Džoker je smatrao kako je riječ o dvojici Nijemaca, a Filip je vjerovao njegovu odgovoru. Zato je kao konačan odgovor odabrao D: Nijemaca, što se pokazalo točnim odgovorom i osiguralo mu prelazak drugog praga i 5.000 eura. Nobelove nagrade dodijeljene su njemačkim znanstvenicima Emilu Adolfu von Behringu za medicinu te Wilhelmu Röntgenu za fiziku, objasnio je Tarik.

Na 11. pitanju natjecatelj nije želio iskoristiti posljednjeg džokera iako nije znao odgovor jer je rekao da nema što izgubiti. Pitanje je glasilo: Koju američku saveznu državu čine Lower Peninsula i Upper Peninsula? Ponuđeni odgovori bili su: A: Maine, B: Illinois, C: Michigan i D: Ohio. Filip je kao konačan odgovor odabrao C: Michigan, što je bilo točno, pa je osvojio 10.000 eura.

Na idućem pitanju, vrijednom 18.000 eura, Filip je zatražio posljednjeg džokera 'pitaj publiku'. Pitanje je glasilo: Čiji je autoportret, ukraden u Poljskoj, prema nekima najvažnija slika izgubljena tijekom Drugoga svjetskog rata?Ponuđeni odgovori bili su: A: Rembrandtov, B: Rubensov, C: Rafaelov i D: Renoirov.

Publika je 52 posto glasova dala odgovoru A, 26 posto odgovoru B, dok je 22 posto glasova dobio odgovor D. Odgovor C nije dobio nijedan glas.

Filip se dvoumio između odgovora A i B, no odlučio je vjerovati publici te je kao konačan odgovor odabrao A: Rembrandtov.

- Naslikana je oko 1513. godine i prikazuje mladića za kojeg se vjeruje da je sam autor. Muzej u Krakovu i danas nudi nagradu od 100 milijuna dolara za njezin pronalazak, a vjeruje se da je upravo ovaj koji nije dobio nijedan glas – C: Rafaelov, pojasnio je Tarik.

Filip Galić kviz je napustio uz veliki pljesak publike i iznosom drugog praga - 5.000 eura.

Posljednja natjecateljica u emisiji bila je Silvia Iva Miličević iz Županja. Po struci je inženjerka građevinarstva, a radi u području hidrotehnike. U slobodno vrijeme voli se družiti, sudjelovati na kvizovima, gledati filmove, čitati knjige... Iz kviza je otišla sa osvojenih 150 eura, ali i pozivnicom za iduću emisiju, a na raspolaganju ima sva tri džokera.