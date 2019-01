Oskarovac završio s radikalnim preobrazbama: Svi smo smrtni

Nevjerojatne glumačke transformacije u vrlo kratkom vremenskom roku zaštitni su znak glumca Christiana Balea (44), koji je više puta šokirao svojim preobrazbama za potrebe filmskih setova. U trileru 'Nestajanje' pojavio se anoreksičnog izgleda, sa svega 50-ak kilograma, a zdravlje mu je bilo na rubu izdržljivosti. Nedugo kasnije u 'Batmanu' je imao čak 45 kilograma mišićne mase više, za što su zaslužni proteini i teretana. Svoju težinu ponovno je ubrzo drastično izgubio, pripremajući se za ulogu u filmu 'Borac', za koju je i dobio Oscara.

Zbog uloge 46. potpredsjednika SAD-a, Brucea 'Dicka' Cheneyja (77) u novom filmu 'Vice', glumac se ponovno udebljao više od 20 kilograma, a transformacija mu je donijela Zlatni globus. Unatoč velikom uspjehu, čini se kako je Bale završio s radikalnim preobrazbama.

- Ne mogu to više raditi. Bilo je sjajnih iskustava, ali smrtnost me gleda ravno u oči - izjavio je pomalo zabrinuto glumac za The Sunday Times.

Iako je priznao da je sin veliki ljubitelj njegovog novog, debeljuškastog izgleda, čini se da ne dijele svi članovi obitelji oduševljenje. Christianova supruga Sandra Blažić (48), bivša manekenka srpskih korijena, jedva je dočekala muževo svečano obećanje kako će prestati s transformacijama zbog svog, ali i njezinog zdravlja.

