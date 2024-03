Robert Downey Jr. nasmijao sve svojim govorom: 'Hvala mojem lošem djetinjstvu i veterinaru'

Robert Downey Jr. (58) osvojio je na 96. dodjeli nagrada Oscar svojeg prvog ovakvog zlatnog kipića u karijeri i to za najbolju mušku sporednu ulogu u filmu 'Oppenheimer'. Sam film izdominirao je ovogodišnjom dodjelom te osvojio Oscara u sedam kategorija, među kojima su i za najbolji film, redatelja, glavnog glumca...

Foto: Carlos Barria

- Htio bih zahvaliti svojem groznom djetinjstvu i Akademiji, tim redoslijedom - započeo je Downey svoj govor te odmah nasmijao publiku u dvorani.

- Hvala i mom veterinaru, odnosno supruzi Susan Downey. Pronašla me kao agresivnog napuštenog ljubimca i voljela me dok se nisam vratio u život. Zato sam ovdje danas - rekao je. Naravno, glumac je zahvalio i ekipi 'Oppenheimera', redatelju Christopheru Nolanu, producentici Emmi Thomas te kolegama Cillianu Murphyju i Emily Blunt.

Foto: Mike Blake

- Hoćete čuti moju malu tajnu? Više ja sam trebao ovaj posao nego što je on trebao mene. Chris je to znao. Emma me okružila jednom od najboljih ekipa svih vremena, Emily, Cillian... Bilo je fantastično. Bolji sam čovjek danas zbog toga - nastavio je.

- Hvala mom odvjetniku Tomu Hansonu s kojim surađujem već 40 godina. Pola od tog vremena me pokušao osigurati i izvlačiti me iz gluposti, hvala ti - rekao je te zahvalio stilistu, publicistu i menadžeru.