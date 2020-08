Oskarovka više ne želi živjeti s muškarcima: 'Prestara sam za to s*anje, ne trebam nikoga...'

<p>Glumica, filmska producentica i bivši model, <strong>Charlize Theron</strong> (44), posljednju dužu vezu imala je prije desetak godina s tadašnjim dečkom <strong>Stuartom Townsendom</strong>, a u međuvremenu je otkrila kako misli da će možda tako i ostati, prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/single-charlize-theron-never-wants-22454142">Mirror</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Ne znam hoću li ikada više moći živjeti s nekim. Da budem potpuno iskrena, možda će taj netko morati kupiti kuću pored mene. Prestara sam za ta s*anja i trenutačno mi je primarni fokus briga i odgoj moje djece - rekla je oskarovka.</p><p>Ispričala je kako joj muškarac u životu uopće ne nedostaje te da se nikada nije osjećala usamljenom. I dalje ide na spojeve i uživa u njima, no novi brak nije joj na pameti. </p><p>- Tempo života ne ostavlja mi puno prostora da se tako nešto dogodi. Teško je to uskladiti i kad niste samohrana majka, a ovako je gotovo nemoguće - zaključila je. </p><p>Nakon što je 10 godina provela s Townsendom, javnost pamti i da je izlazila sa Seanom Pennom, koji je nedavno oženio svoju treću suprugu. Theron je pak ispričala da brak u njihovom slučaju nikad nije bio nešto o čemu su razgovarali te da su samo izlazili. Theron je u to vrijeme posvojila dvoje djece.</p>