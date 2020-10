A post shared by Tatum O'neal (@tatum__oneal) on Apr 10, 2020 at 11:48am PDT

<p>Glumica <strong>Tatum O'Neal</strong> (56) prisilno je hospitalizirana zbog narušenog mentalnog zdravlja, prenose brojni američki mediji. Oskarovka je na promatranju završila još u rujnu, no javnost je za to saznala tek nešto kasnije. </p><p>Najmlađa dobitnica Oscara u povijesti posljednjih godina borila se s depresijom i ovisnosti o drogama, a sve je, kako je jednom otvoreno i rekla, započelo još s traumama iz djetinjstva.</p><p>O'Neal je ispričala kako su je, dok je još bila djevojčica, seksualno zlostavljali očev prijatelj, ali i jedan od majčinih partnera u to vrijeme. </p><p>Proslavila se iznimno rano, a za ulogu u filmu 'Mjesec od papira' Oscara je dobila sa samo 10 godina, no nije nikad ostvarila karijeru kakvu su joj predviđali. </p><p> </p>