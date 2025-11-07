Osmero kandidata MasterChefa idu u stres test: 'Taktika je za danas hladna glava, vruća tava'

U novom kulinarskom izazovu pred kandidatima MasterChefa je stres test koji će pokazati tko doista može zadržati timski duh pod pritiskom. U stres test ulaze parovi Endrina i Krunoslav, Renata i Ivan, Otto i Egon, te Jurica i Antonio, a jelo koje pripreme odlučit će tko će nastaviti svoje kulinarsko putovanje, a tko će ga završiti.

Renata će prije izazova iskreno priznati: „Mi smo najslabiji jer nemamo puno tehničkog znanja, ali karma je srce veliko kao cijeli studio, a to nemaju svi.“ Njezin partner u ovom ciklusu, Ivan Capan, nastojat će zadržati smirenost, dok će Jurica koji će kuhati u paru s Antonijom otkriti vlastitu taktiku: „Taktika za danas je hladna glava, vruća tava“, dodajući da je njihova prednost to što se „jako dobro razumiju“. Upravo će to međusobno razumijevanje biti ključno samo za prvu fazu stres testa, jer ih čeka prilično kompleksan slatki izazov.

Foto: Nova Tv

Zadatak će im zadati pastry chefica Bojana Bukvić, koja se u MasterChef kuhinju vraća nakon trinaest godina. „Bila sam u vašim cipelama i savjetujem da radite samo polako, strpljivo i smireno“, reći će im chefica Bojana, sada ambasadorica za čokoladu.

Njezina strast prema slasticama traje od djetinjstva, kada je, kako kaže, „pekla kolače i maštala o profesionalnoj kuhinji“. Prisjetit će se i trenutka koji joj je promijenio život: „Kad je MasterChef stigao u Hrvatsku, vidjela sam priliku da se profesionalno razvijem u smjeru u kojem želim. Kad sam jednom ušla u profesionalnu kuhinju, nisam nikada iz nje izašla.“

Foto: Nova Tv

Prva faza stres testa bit će upravo test povjerenja. Parovi će kuhati zajedno i pokazati koliko se doista oslanjaju jedni na druge. Svaki će pokret, svaka odluka i svaki detalj na tanjuru biti važan. Dok će jedni tražiti ravnotežu između tehnike i intuicije, drugi će pokušati sačuvati hladnu glavu pred izazovom koji može značiti kraj njihovog putovanja. Tko će uspjeti spojiti znanje, mirnoću i timsku energiju uskoro ćemo vidjeti.