Stjepan razočaran Antonijom i Damjanom: 'Poslao bih vas u stres test da nemate imunitet'
U izazovu koji je tražio kreativno spajanje nespojivih okusa, tijekom kuhanja u paru, najviše pohvala dobili su Barbara i Elias, dok Renata i Ivan kao i Endrina i Krunoslav, moraju u stres test. Antonija i Damjan potpuno su podbacili u izradi jela, no srećom imaju karticu imuniteta pa ih žiri nije mogao poslati u stres test.
Barbara i Elias pripremili su lazanje s umakom od ljute paprike i čokolade, u kojima se našla i slanina. Barbara je precizno pojasnila koncept svog tanjura:
- Imamo slatko, kiselkasto i kremastu komponentu.
Svojim jelom zadovoljili su kriterije žirija.
- Zadovoljili ste sve, pogodili ste temu, dobro iskoristili namirnice, ubacili slatko. Tanjur pun boja i pun okusa - rekao je Mario, dok je Goran zaključio da je u njihovom jelu sve lijepo izbalansirano.
Ivan i Renata prvi su donijeli svoj tanjur pred žiri – ramstek s rajčicom punjenom ricottom, pancetom i čokoladom. Iako su ocijenili da su zajedno dobro funkcionirali u kuhinju, jelo je naišlo na ozbiljne kritike.
- Meso je suho kao barut - ocijenio je Goran, a Stjepan dodao da je sve ostalo bilo nedovoljno začinjeno.
Endrina i Krunoslav pred žiri su donijeli biftek s umakom, cimet šećerom i tamnom aromatikom.
- Tanjur je taman, bogat, pun dima - rekla je Endrina, ali žiri nije bio oduševljen okusom. Chef Mario je zamjerio manjak svježine i viška umaka:
- Meso je lijepo pečeno, išao bih s manje umaka, stavio bih povrće ili nešto svježe što bi čokoladu i kiselinu spojilo s ugljikohidratom.
Selma i Mark su, unatoč početnom nezadovoljstvu namirnicama, pronašli balans, iako je Mark prilikom predstavljanja jela zamijenio biftek s ramstekom. Vlasnici kartice imuniteta, Antonija i Damjan, pripremili su jelo koje nije ispunilo očekivanja.
- Espuma baš nije najbolje ispala - rekao je Mario, dok je Stjepan bio još oštriji:
- Sad da nemate karticu imuniteta, poslao bih vas u stres test.
Za sada, najviše razloga za zabrinutost imaju Ivan i Renata te Endrina i Krunoslav. Osim njih, u stres zbog lošeg kuhanja u prethodnom izazovu idu još i Otto i Egon te Jurica i Antonio. No odluka o tome tko napušta natjecanje tek slijedi, a donijet će je sljedeći eliminacijski izazov.
