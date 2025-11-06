Stjepan razočaran Antonijom i Damjanom: 'Poslao bih vas u stres test da nemate imunitet'

U izazovu koji je tražio kreativno spajanje nespojivih okusa, tijekom kuhanja u paru, najviše pohvala dobili su Barbara i Elias, dok Renata i Ivan kao i Endrina i Krunoslav, moraju u stres test. Antonija i Damjan potpuno su podbacili u izradi jela, no srećom imaju karticu imuniteta pa ih žiri nije mogao poslati u stres test.

Barbara i Elias pripremili su lazanje s umakom od ljute paprike i čokolade, u kojima se našla i slanina. Barbara je precizno pojasnila koncept svog tanjura:

Foto: Nova TV

- Imamo slatko, kiselkasto i kremastu komponentu.

Svojim jelom zadovoljili su kriterije žirija.

- Zadovoljili ste sve, pogodili ste temu, dobro iskoristili namirnice, ubacili slatko. Tanjur pun boja i pun okusa - rekao je Mario, dok je Goran zaključio da je u njihovom jelu sve lijepo izbalansirano.

Foto: Nova TV

Ivan i Renata prvi su donijeli svoj tanjur pred žiri – ramstek s rajčicom punjenom ricottom, pancetom i čokoladom. Iako su ocijenili da su zajedno dobro funkcionirali u kuhinju, jelo je naišlo na ozbiljne kritike.

- Meso je suho kao barut - ocijenio je Goran, a Stjepan dodao da je sve ostalo bilo nedovoljno začinjeno.

Foto: Nova TV

Endrina i Krunoslav pred žiri su donijeli biftek s umakom, cimet šećerom i tamnom aromatikom.

- Tanjur je taman, bogat, pun dima - rekla je Endrina, ali žiri nije bio oduševljen okusom. Chef Mario je zamjerio manjak svježine i viška umaka:

- Meso je lijepo pečeno, išao bih s manje umaka, stavio bih povrće ili nešto svježe što bi čokoladu i kiselinu spojilo s ugljikohidratom.

Selma i Mark su, unatoč početnom nezadovoljstvu namirnicama, pronašli balans, iako je Mark prilikom predstavljanja jela zamijenio biftek s ramstekom. Vlasnici kartice imuniteta, Antonija i Damjan, pripremili su jelo koje nije ispunilo očekivanja.

Foto: Nova TV

- Espuma baš nije najbolje ispala - rekao je Mario, dok je Stjepan bio još oštriji:

- Sad da nemate karticu imuniteta, poslao bih vas u stres test.

Foto: Nova TV

Za sada, najviše razloga za zabrinutost imaju Ivan i Renata te Endrina i Krunoslav. Osim njih, u stres zbog lošeg kuhanja u prethodnom izazovu idu još i Otto i Egon te Jurica i Antonio. No odluka o tome tko napušta natjecanje tek slijedi, a donijet će je sljedeći eliminacijski izazov.