Osmi 'Trag u beskraju': Velu Luku večeras očekuje spektakl, a potom slijede još tri događaja

Oliverov "raj na zemlji" večeras od 21 sat, na plutajućoj pozornici ispred rive, očekuje vrhunac osmog izdanja manifestacije - spektakularni koncert Trag u beskraju, koji će i ove godine tradicionalno okupiti neka od najvećih imena domaće glazbene scene. Petar Grašo, Zorica Kondža, Nina Badrić, Matija Cvek, Ivica Sikirić Ićo, Jakov Jozinović, Marko Tolja, Iva Ajduković, Ines Tričković i Klapa Ošjak zapjevat će u čast neprežaljene glazbene legende, a nakon izravnog televizijskog prijenosa na HRT-u program se nastavlja uz Ante Gelo Band. U Vela Luci se večeras očekuje oko 30.000 ljudi, ujedinjenih u ljubavi prema Oliveru i njegovu bogatom glazbenom nasljeđu.

Proteklih dana manifestacija je postupno gradila atmosferu koja vodi upravo prema ovoj večeri. Nakon što je u nedjelju, 26. srpnja, raspjevani trajekt u Oliverovu čast u večernjim satima uplovio u Vela Luku, dan poslije održana je promocija knjige "Oliver za gitaru" autora Ante Gele. Riječ je o izdanju koje okuplja obrade Oliverovih pjesama prilagođene gitari i predstavlja još jedan vrijedan doprinos očuvanju njegove glazbene ostavštine.

Posebnu emociju donio je koncert "Mladi pjevaju Olivera" u Žardinu Vela Luka, gdje su nove generacije pokazale da Oliverove pjesme ne pripadaju samo prošlosti, nego i budućnosti. Istoga dana predstavljena je i knjiga “Oliver - Sve nježne riječi svijeta” autora prof. dr. sc. Zorana Curića, posveta Oliveru kroz riječ, sjećanje i osobnu refleksiju o umjetniku bez kojeg hrvatska glazba ne bi bila ono što je danas.

Vela Luka: Generalna proba koncerta “Trag u beskraju” | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Osmi Trag u beskraju večeras doseže svoj vrhunac – kao potvrdu da Oliverov trag zaista ostaje beskrajan. No, glazbena priča u Veloj Luci time ne završava. U sklopu manifestacije slijede još tri posebna događaja, 30. i 31. srpnja.

U četvrtak, 30. srpnja, na nogometnom igralištu Moćni laz održat će se humanitarna nogometna utakmica, a iste večeri, na pijaci ispred crkve sv. Josipa, publiku očekuje koncert "Oliverovi prijatelji s baluna" na kojem nastupaju Dražen Zečić, Alen Nižetić, Giuliano, Hari Rončević i Pero Panjković.

Završnica manifestacije rezervirana je za petak, 31. srpnja, kada će se u prekrasnom ambijentu pijace ispred crkve sv. Josipa održati koncert "Nina Badrić & Ante Gelo Acoustic Orchestra", s početkom u 21.30 sati. Ulaznice za oba koncerta su rasprodane.

Vela Luka tako nastavlja živjeti Oliverovu glazbu – kroz prijateljstvo i vrhunske koncertne trenutke koji potvrđuju da je Trag u beskraju mnogo više od manifestacije koju u partnerstvu s Hrvatskom