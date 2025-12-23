Osnovao je jedan od najvećih grunge bendova, a poznat je kao najveći aktivist u glazbi

Glazbenik Eddie Vedder rođen je kao Edward Louis Severson III 23. prosinca 1964. godine u američkom Illinoisu. Njegovi roditelji rastali su se nedugo nakon što se rodio te se Eddiejeva majka ponovno udala. Obitelj je dugo godina udomljavala djecu iz sirotišta, a glazbenik je godinama bio uvjeren kako mu je očuh zapravo biološki otac. O očuhu i svojoj obitelji kasnije je pisao hitove, u kojima je govorio i kako je otkrio istinu. Nakon što se s obitelji preselio u San Diego, odselio se od roditelja te se tijekom srednje škole sam uzdržavao. Vratio se majci kada se rastala od njegova očuha i preselila u Chicago.

Oduvijek je bio strastven oko glazbe te se vratio u Kaliforniju kako bi ganjao glazbenu karijeru. Djelovao je u nekoliko bendova, a na na početku karijere je radio na benzinskoj postaji te kao zaštitar u hotelima.

Foto: David Jensen/PRESS ASSOCIATION

Vedder je bio jedan od posljednjih članova koji su se priključili bendu koji će kasnije postati Pearl Jam 1990. godine. Stone Gossard osnova je grupu skupa s Jeffom Amentom i Mikeom McCreadyjem. Kako mu je trebalo autorskih pjesama, obratio se Jacku Ironsu iz benda Red Hot Chili Peppers, koji ga je spojio s Vedderom. Otkako se pridružio bendu, pjevač je počeo raditi na pjesmama "Alive", "Once" i "Footsteps". U bend je stigao i bubnjar Dave Krusen, a 1991. godine objavili su debitantski album "Ten". Uz pjesme "Even Flow" i "Jeremy", album je brzo stekao popularnost. Upravo spot za pjesmu "Jeremy" emitirao se na MTV-u, što je pridonijelo nagloj popularnosti benda. S grupama Nirvana i Soundgarden, Pearl Jam su pokrenuli novi trend glazbe koji je postao poznat kao grunge.

Odbijao je snimati spotove

Nikada nisu htjeli postati mainstream te su odbijali snimati spotove za pjesme s drugog albuma "Vs.". Još na početku karijere ušli su u otvoreni "rat" s Ticketmasterom zbog nepravednih dodataka na cijene ulaznica za velike koncerte. Servis su prijavili te su završili s njima na sudu, a zbog svega im je otkazana i velika turneja 1994. godine. Vedder je za medije komentirao kako kao bend žele biti iskreni te dati sve od sebe da ostanu vjerni svojoj publici. Pearl Jam su dosad objavili 12 studijskih albuma, od kojih je posljednji "Dark Matter" svjetlo dana ugledao prošle godine.

Foto: Suzan Moore/PRESS ASSOCIATION

Obožavatelji su Vedderu nerijetko zamjerali kada bi se odmicao od prepoznatljivog zvuka benda. Dugo je surađivao s Neilom Youngom, s kojim se sprijateljio još 90-ih godina, a zajedno su radili i na glazbi. Između mnogobrojnih suradnji koje je imao tijekom godina, posebno se ističe posljednji koncert Ramonesa na kojem je Eddie Vedder bio gost, a na pozornici se pridružio i bendu The Who. Glazbu je snimao s Cat Power, The Strokes i grupom R.E.M.

Glazbenik je radio i na nekoliko filmova što se glazbe tiče, a prvi od njih je bio "Dead Man Walking" 1995. godine. Zahvaljujući filmu "Big Fish" dobio je i nominaciju za Zlatni globus.

Foto: Regina Wagner/DPA

Veliki je aktivist

Eddie Vedder poznat je i kao jedan od najvećih aktivista među glazbenicima. S kolegama iz Pearl Jama je 2006. osnovao neprofitnu organizaciju "Vitalogy Foundation" koja podržava programe u područjima zdravlja, okoliša, obrazovanja i društvenih promjena. Održali su i nekoliko humanitarnih koncerata kojima su prikupljali sredstva, a bio je žestoki branitelj West Memphis Three, trojice tinejdžera koji su završili u zatvoru zbog ubojstva trojice dječaka 1993. godine. Trojac je 2011. godine pušten iz zatvora nakon nove istrage.

Vedder se dvaput ženio. Prvi put je u bračnu luku uplovio 1994. godine s Beth Liebling, suosnivačicom benda Hovercraft iz Seattlea. Rastali su se 2000., nakon čega je započeo vezu s Jill McCormick. Vjenčali su se nakon dugogodišnje veze 2010. na Havajima. Roditelji su dvije djevojčice, Olivije i Harper Moon.