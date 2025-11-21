Ostali su bez teksta! Evo kako je Lana Jurčević najbližima otkrila da čeka drugo dijete s Filipom

Opet smo plakali svi naravno, ipak je ovo kišna sezona, ali kiša suza radosnica. Tako je Lana Jurčević opisala trenutak u kojem je svojim najbližima otkrila da s partnerom Filipom Kratofilom čeka drugo dijete. Sve se zbilo na livadi, gdje je okupila obitelj i prijatelje pod izlikom rođendanskog slavlja i predstavljanja 'posebnog projekta'. Svi su stigli veseli, ne sluteći da je povod zapravo puno emotivniji.

- Svima smo lagali... Ali, oprostili su nam te sekunde kad smo rekli istinu - započela je Lana.

Kad je podigla poklopac s velike kutije i otkrila tortu s porukom da stiže beba, uslijedili su iznenađeni uzdasi, zagrljaji i suze.

- Ovo je bilo samo za najuži krug i obitelj, koji nisu znali ništa... možete zamisliti šok u trenutku kad sam ispod kutije otkrila tortu koja je sve rekla - dodala je pjevačica.

- Ovakvu sreću nažalost nismo imali prvi put priliku podijeliti ni s kim, a da sam trudna, svi su saznali tek kad sam završila u bolnici pod znate već kojim 'prognozama' - poručila je Lana. Video možete pogledati OVDJE.

Foto: promo

Nedavno je sretnu vijest podijelila i s pratiteljima na društvenim mrežama. Objavila je snimku pozitivanog test za trudnoću, a u opisu je napisala 'iznenađenje'. Nekoliko dana prije toga, pjevačica je objavila i novu pjesmu, 'Dio mene', koju je posvetila svojoj kćeri koju je rodila 2023. godine. Tom prilikom emotivno je govorila o majčinstvu.

- Postoji razlog zašto je Bog baš nama dao mogućnost da budemo majke. Mi smo poput najfinije čipke, sastavljene od toliko slojeva, i sve možemo izdržati. Naravno, tate su jednako važne, uz dobrog partnera sve je lakše - rekla je te dodala koliko joj znači podrška partnera, Filipa Kratofila.

- Od prvog dana je toliko spretan roditelj, ništa mu nije problem - poručila je.

Foto: Instagram/

Filip se pojavljuje i u njezinom novom spotu, iako se, kako je Lana već ranije otkrila, ne voli medijski eksponirati. Zajedno su od 2017. godine, a o Filipu se ne zna puno. Njegove društvene mreže su zaključane, no u opisu stoji kako je osnivač Lanine tvrtke La Piel, kao i da se bavi digitalnim marketingom te razvojem brendova.

- On ima kliker za stvari prema kojima ja nemam puno afiniteta, a i obrnuto. Zato smo i dogurali tu gdje jesmo. U svakom normalnom odnosu ima uspona i padova, samo dosad nijedan pad nije bio toliko velik ni poguban. Na sve što smo zajedno napravili i izgradili gledam baš s ponosom - rekla je prije par godina Lana za Story.

Foto: Instagram/Lana Jurčević