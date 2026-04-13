Oštre kritike na novu sezonu Euforije! Jedna scena sa Sydney je zgrozila sve: 'Ovo je bolesno'

Nakon četiri duge godine stanke, brojnih odgoda i glasina o problemima iza kulisa, treća sezona HBO-ovog megahita "Euforija" napokon je stigla. No, umjesto euforičnog dočeka, seriju je dočekao val razočaranja i oštrih kritika. Glavna zamjerka kritičara jest da je serija izgubila oštricu koja ju je činila posebnom. Radnja se odvija pet godina nakon završetka druge sezone, a likovi koje smo poznavali kao srednjoškolce sada su u svojim dvadesetima. Međutim, ono što je bilo šokantno i potresno dok se događalo tinejdžerima, sada djeluje, kako piše The Hollywood Reporter, jednostavno kao "stvari koje se događaju".

S ocjenom od svega 45 posto na stranici Rotten Tomatoes, sezona je opisana kao "prljava pornografija mučenja bez trunke humora". Kritičari se slažu da je autor Sam Levinson žrtvovao dubinu likova i suvislu priču radi jeftinog šoka i apsurda koji podsjeća na crtiće "Looney Tunes". Dok je Zendayina izvedba ovisnice Rue i dalje hvaljena kao "čudesna", čak ni njezin talent ne može spasiti sezonu od, kako navodi IndieWire, "zamorne inertnosti".

​- Pažnju zaokupljajuće stvari koje su djelovale ekstremno i zastrašujuće dok su se događale tinejdžerima jednostavno postaju 'stvari' kad su protagonisti u dvadesetima - piše Daniel Fienberg iz The Hollywood Reportera.

Sydney Sweeney i scena koja je prešla granicu

Najveći gnjev javnosti izazvao je smjer u kojem je otišao lik Cassie Howard, koju glumi Sydney Sweeney. Njezin lik, sada zaručen za problematičnog Natea (Jacob Elordi), okreće se platformi OnlyFans kako bi zaradila novac. Prikaz njezine nove "karijere" kulminirao je scenom koja je šokirala društvene mreže.

U spornom isječku, Cassie leži na kauču s dudom u ustima, kosom svezanom u repiće i u prozirnoj majici, što su mnogi gledatelji doživjeli kao prelazak granice dobrog ukusa. Društvene mreže preplavile su optužbe na račun autora Sama Levinsona za "seksualizaciju djetinjstva" i bespotrebno ponižavanje lika. Gledatelji su scenu opisali kao "bolesnu", "vulgarnu" i "uznemirujuću", a mnogi smatraju da je show žrtvovao razvoj lika za jeftine šokove i kontroverze.

Iako je serija i u prošlosti imala eksplicitne scene, kritičari navode da je prije postojao osjećaj da se ne radi o iskorištavanju, dok se sada čini da sama serija degradira svoje likove. New York Post ističe da "ako postoji neka uzvišenija poanta osim toga da kamera slini nad njom, ona je potpuno nevidljiva".

Odali počast Angusu Cloudu i Ericu Daneu

Unatoč općem dojmu, nisu svi elementi sezone za otpis. Zendaya i dalje nosi velik dio serije na svojim leđima, a njezina priča o dugu narko-šefici Laurie i radu za vlasnika kluba po imenu Alamo (Adewale Akinnuoye-Agbaje) ima najviše zamaha. I sama Sydney Sweeney, unatoč problematičnom scenariju, dobiva pohvale za izvedbu u scenama koje to dopuštaju.

Sezona odaje i počast pokojnom Angusu Cloudu, koji je glumio omiljenog dilera Fezca, a donosi i posljednju, gorko-slatku ulogu Erica Danea kao Nateova oca Cala. No, te svijetle točke rijetke su u sezoni koju mnogi opisuju kao blijedu sjenu onoga što je "Euforija" nekad bila, više nalik na Levinsonov drugi, naširoko kritizirani projekt "The Idol".

*uz korištenje AI-ja

