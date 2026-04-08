Tko je Natasha Lyonne (47)? Glumica iz Euforije na crvenom tepihu pokazala gole grudi...
Američka glumica Natasha Lyonne (47), novo pojačanje u trećoj sezoni hit serije "Euphoria", pobrinula se da sve oči budu uprte u nju na svečanoj premijeri u utorak navečer. Iako se na crvenom tepihu pojavila cijela svita mladih zvijezda predvođena Zendayom i Sydney Sweeney, veteranka glumišta ukrala je svu pozornost svojim hrabrim i provokativnim modnim odabirom.
Premijera treće sezone serije "Euphoria" održana je 7. travnja u poznatom TCL Chinese Theatreu u Hollywoodu, a Lyonne je crvenim tepihom prošetala u izdanju o kojem se ne prestaje pričati. Svoj prepoznatljivi punk-rock stil pokazala je odjenuvši potpuno prozirnu crnu mrežastu majicu ispod koje nije nosila grudnjak.
Kombinaciju je upotpunila bež korzetom na vezanje koji je dodatno istaknuo gornji dio, dok je ostatak bio jednako odvažan: crne čipkaste tajice, elegantni crni sako s dugim šlepom i robusne čizme. Cjelokupan dojam zaokružila je neizostavnim sunčanim naočalama, a njezin "free the nipple" trenutak postao je glavna tema medija.
Iako je mnogi pamte po ulozi cinične Jessice u filmskom serijalu "Američka pita", Natasha Lyonne mnogo je više od toga. Rođena u New Yorku u ortodoksnoj židovskoj obitelji, karijeru je započela kao dijete, a status kultne ikone stekla je krajem devedesetih zahvaljujući ulogama u nezavisnim filmovima poput "Slums of Beverly Hills" i "But I'm a Cheerleader". Njezina jedinstvena pojava, promukli glas i neosporan talent brzo su je izdvojili u Hollywoodu.
Put do uspjeha za Natashu nije bio lak. Početkom 2000-tih borila se s teškom ovisnošću o heroinu, što je dovelo do niza zdravstvenih i zakonskih problema. Bila je hospitalizirana zbog hepatitisa C, infekcije srca i kolapsa pluća, a 2012. godine podvrgnuta je operaciji na otvorenom srcu. Njezina borba bila je javna, no uspjela se izvući i vratiti jača no ikad.
Veliki povratak ostvarila je ulogom Nicky Nichols u Netflixovoj seriji "Narančasta je nova crna". Zanimljivo je da je njezin lik u seriji prošao istu operaciju srca, a ožiljak koji se vidi na ekranu je glumičin pravi ožiljak. O svojim borbama i danas otvoreno govori, a nedavno je zahvalila zajednici za oporavak i obožavateljima na podršci nakon što je doživjela recidiv.
Danas je Lyonne ne samo cijenjena glumica, već i uspješna autorica, redateljica i producentica. Tvorac je i zvijezda hvaljene serije "Russian Doll", a oduševljava i ulogom detektivke sa supermoći u seriji "Poker Face". Njezin utjecaj prepoznao je i časopis *Time*, koji ju je 2023. godine uvrstio na [popis 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu, potvrdivši tako status jedne od najzanimljivijih i najotpornijih figura modernog Hollywooda.
*uz korištenje AI-ja
