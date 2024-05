Osvanuo snimak u kojem reper Diddy tuče svoju bivšu djevojku

Nedavno se pojavila uznemirujuća snimka s nadzornih kamera na kojoj se vidi kako američki reper Sean Combs, poznatiji kao Diddy, nasilno fizički napada svoju bivšu djevojku Cassie Venturu. Taj nemili događaj navodno se dogodio u hotelu InterContinental 2016. godine, piše Page Six.

Na videu se vidi kako je reper bez majice samo s ručnikom omotanim oko struka, dotrčao do Cassie koja je bila u hodniku hotela. Njegova bivša djevojka je pokušavala ući u lift, a on ju je uhvatio za glavu i potom nastavio udarati nogom.

U jednom trenutku djevojka je nepomično ležala na podu, a on je zgrabio njezine torbice. Nakon toga odvukao ju je u sobu...

Nakon toga okružno tužiteljstvo Los Angelesa obavještava kako ne može podići optužnicu protiv Seana Diddyja Combsa zbog videa u kojem nasilno fizički napada svoju bivšu Cassie Ventura.

Ured okružnog tužitelja Georgea Gascóna objasnio je u podužem priopćenju, koji je objavio na Instagramu u petak.

- Svjesni smo videa koji je kružio internetom i koji navodno prikazuje Seana Combsa kako napada mladu ženu u Los Angelesu. Smatramo da su slike izuzetno uznemirujuće i teške za gledanje.

Dužnosnici su objasnili da ako se Combsov okrutni napad doista dogodio 2016. godine, kao što je izvijestio CNN, oni „nažalost ne mogu podići optužnicu jer se ponašanje dogodilo izvan vremenskog okvira u kojem se zločin napada može kazneno goniti.”

Prisjetimo se, kako prenosi Page Six, djevojka pravog imena Casandra Ventura je u dokumentima 2023. godine navela da je repera upoznala 2005. godine, kad je imala 19 godina. Započeli su vezu, a od početka ju je kontrolirao i bio nasilan prema njoj. Navodno ju je tjerao na spolne odnose s muškim prostitutkama dok je on sve snimao, fizički ju napadao i drogirao ju.

Zajedno su bili deset godina, a bivši par se nagodio na sudu u jednom danu.

- Odlučila sam riješiti ovu stvar prijateljski pod uvjetima da imam određenu razinu kontrole - rekla je Cassie u izjavi tada.