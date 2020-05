Osvojio je Oscara, voli starije i želi da ga se oslovljava s 'Oni'

Engleski pjevač i tekstopisac Sam Smith danas je napunio 28 godina. Rođen je 19. svibnja 1992. u Londonu. Publika ga je zapamtila u listopadu 2012., kada je surađivao s elektronskim dvojcem, Disclosure, na njihovom singlu, 'Latch', koji je dosegao poziciju broj 11 na UK Singles Chart.

Njegova sljedeća suradnja, na pjesmi 'La La La', donijela mu je prvi broj jedan singl u svibnju 2013. Zatim je u prosincu 2013. osvojio dvije prestižne glazbene nagrade: nagradu kritičara koju dodjeljuje Brit Awards te BBC-jev Sound of...

Svoj debitantski studijski album, 'In the Lonely Hour', objavio je u svibnju 2014., a neke od njegovih najpopularnijih pjesama su: 'I'm Not The Only One', 'Too Good At Goodbyes', 'Stay With Me'...

Glazbenik je 2016. osvojio Oscara za najbolju originalnu pjesmu 'Writing's On The Wall' za film o Jamesu Bondu 'Spectre'. Oscara je tada posvetio LGBT zajednici.

Smith se našao u središtu pozornosti prošle godine nakon što je rekao kako želi da ga prijatelji i obitelj oslovljavaju sa zamjenicom 'oni', a ne 'on'.

Od svojih bližnjih to je zatražio nakon što je otkrio kako je njegov spol zapravo neodređen, prenosi Daily Mail. Prethodno je izjavio kako se ne identificira ni s muškim ni sa ženskim spolom.

- Nekada se više osjećam kao muškarac, a nekada kao žena - poručio je te dodao kako se u pogledu seksualnosti izjašnjava kao homoseksualac, a ne biseksualac.

Nedavno se požalio kako mu je teško biti u izolaciji dok traje pandemija korona virusa. Priznao je kako mu nedostaje da bude s nekim u vezi. S obzirom na to da nije smio izlaziti zbog ograničenja određenih zbog pandemije, koristio je aplikacije za druženje, piše Daily Mail.

- Tako se povežete s dečkima, a onda oblikujete karantenske odnose putem telefona. To je opasan put - rekao je Sam.

U posljednjoj vezi bio je prije dvije godine s glumcem Brandonom Flynom (26), a sada bi se navodno želio viđati sa starijim muškarcem.

- Mislim da želim biti s nekim starijim. Trebam nekoga tko ima strasti i svoj vlastiti nagon. Lijepo je što možemo pronalaziti partnere putem telefona, to nisam činio godinama - ispričao je pjevač.

