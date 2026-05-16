Osvojio je svijet kao dio jednog od najvećih bendova, no nije zaboravio Dalmaciju i korijene

Kada se govori o bendu Nirvana, većina ljudi prvo pomisli na Kurta Cobaina i eksploziju grungea početkom devedesetih godina. Ipak, jedan od ključnih ljudi bez kojih Nirvana nikada ne bi postala globalni fenomen bio je Krist Novoselić, basist hrvatskog podrijetla koji je svojim prepoznatljivim stilom sviranja predstavljao važnu ravnotežu unutar jednog od najutjecajnijih bendova svih vremena.

Krist Anthony Novoselić rođen je 16. svibnja 1965. godine u Comptonu u Kaliforniji, u obitelji hrvatskih emigranata. Njegov otac Kristo Novaselić potječe iz mjesta Veli Iž na zadarskom otočju, dok je majka Marija Mustać rodom iz Privlake kraj Zadra. Obitelj je u SAD stigla kao dio velikog vala hrvatskog iseljeništva koje je tražilo bolji život preko Atlantika. Zanimljivo je da je prezime Novaselić administrativnom pogreškom prilikom izdavanja dokumenata promijenjeno u Novoselic, a ta je verzija ostala službena i kasnije postala poznata diljem svijeta.

Iako je odrastao u Americi, hrvatski identitet u njegovoj obitelji nikada nije nestao. Kristov prvi jezik bio je hrvatski, a u kući su se slušale i grupe poput Azre, Prljavog kazališta i Zabranjenog pušenja. Upravo ta kombinacija dalmatinskog mentaliteta, američkog rocka i punk energije kasnije je oblikovala njegov glazbeni karakter. Krist je više puta javno govorio da se osjeća povezanim s Hrvatskom, a tijekom života redovito je posjećivao Zadar i rodni kraj svojih roditelja. Kao tinejdžer čak je jedno vrijeme živio kod rodbine u Zadru, gdje je dodatno usavršio hrvatski jezik i upoznao tadašnju punk i novovalnu scenu.

Mnogi obožavatelji Nirvane ne znaju da je upravo Novoselić bio osoba koja je u velikoj mjeri povezivala bend i održavala njegovu stabilnost. Nakon što se njegova obitelj preselila u Aberdeen u državi Washington, upoznao je Kurta Cobaina. Obojicu je povezivala ljubav prema punku, alternativnom rocku i lokalnoj sceni oko benda Melvins. Cobain je dugo nagovarao Krista da zajedno osnuju bend, a tek nakon što je poslušao demo Kurtova ranijeg projekta Fecal Matter, Novoselić je pristao.

Taj trenutak pokazao se presudnim za povijest rock glazbe. Godine 1987. nastala je Nirvana. U ranim danima bend je prolazio kroz brojne promjene bubnjara, svirao po malim klubovima i živio tipičan život underground scene američkog sjeverozapada. Krist je u tom razdoblju radio razne fizičke poslove kako bi preživio, a među ostalim bio je i soboslikar.

Svjetska slava s Nirvanom

Kada je Dave Grohl 1990. godine stigao na audiciju za bubnjara Nirvane, upravo je Krist bio jedna od ključnih osoba koja ga je dočekala i pomogla mu uklopiti se u bend. Grohl je tada dolazio iz hardcore sastava Scream, a Buzz Osborne iz Melvinsa preporučio ga je Cobainu i Novoseliću. Kemija između Grohla, Cobaina i Krista pojavila se gotovo trenutačno. Kasnije je Grohl često govorio da je osjećaj zajedničkog sviranja s Kristom bio jedinstven i da su njih dvojica činili izuzetno čvrstu ritam sekciju.

Nirvana je 1991. objavila album “Nevermind”, koji je promijenio povijest popularne glazbe. Album je preko noći srušio dominaciju glam rocka i komercijalnog hard rocka s MTV-a te otvorio vrata grunge revoluciji. Iako je Kurt Cobain bio glavni autor pjesama, Novoselićev bas imao je ključnu ulogu u zvuku benda. Njegove dionice bile su jednostavne, snažne i ritmički učinkovite, savršeno podupirući Cobainove gitarske rifove i Grohlovo bubnjanje.

Krist je sudjelovao i u pisanju određenih pjesama, među kojima se posebno ističe “Polly”. Njegova prisutnost na pozornici također je postala zaštitni znak Nirvane. Sa svojih gotovo dva metra visine često je dominirao scenom, a poznat je ostao i legendarni trenutak s MTV Video Music Awardsa 1992. godine kada je tijekom nastupa bacio bas gitaru u zrak, promašio je pri hvatanju i završio s instrumentom koji ga je pogodio u glavu.

Usprkos ogromnom uspjehu, život unutar Nirvane bio je daleko od glamuroznog. Slava je snažno utjecala na Cobaina, a bend je bio pod konstantnim pritiskom medija i industrije. U tom razdoblju Krist je često pokušavao smirivati sukobe i održavati bend na okupu. Bio je poznat kao racionalniji i smireniji član Nirvane.

Posljednji studijski dani Nirvane posebno su povezali Krista Novoselića i Davea Grohla. Tijekom snimanja demo materijala početkom 1994. Cobain je često bio odsutan, pa su Grohl i Krist zajedno radili na pjesmama koje će kasnije postati temelji ranih Foo Fightersa, uključujući “Big Me” i “Exhausted”.

Život nakon Nirvane

Nakon Cobainove smrti u travnju 1994. godine Novoselić se gotovo potpuno povukao iz javnosti. Dok je Dave Grohl odlučio krenuti dalje i osnovati Foo Fighterse, Krist je tražio mirniji život daleko od reflektora. Grohl je kasnije priznao da je razmišljao o tome da Krist postane dio Foo Fightersa, ali su obojica osjećala kako bi javnost novi bend doživljavala kao “Nirvanu bez Cobaina”, što nisu željeli.

Unatoč tome, njihov odnos ostao je vrlo blizak. Tijekom godina više su puta surađivali na glazbenim projektima i nastupima. Krist je gostovao na albumu “Wasting Light” Foo Fightersa, gdje je svirao bas i harmoniku na pjesmi “I Should Have Known”, emotivnoj skladbi inspiriranoj Cobainom. Zajedno su nastupali i s Paulom McCartneyjem na pjesmi “Cut Me Some Slack”, projektu koji su fanovi prozvali “Sirvana”. Grohl i Novoselić često javno govore jedan o drugome s velikim poštovanjem.

Za razliku od Grohla, koji je postao jedna od najvećih rock zvijezda modernog doba, Novoselić je nakon Nirvane birao znatno mirniji i povučeniji život. Osnovao je nekoliko bendova poput Sweet 75, Eyes Adrift, Giants in the Trees i 3rd Secret, ali nikada nije pokušavao ponovno doseći komercijalni vrh kakav je imao s Nirvanom.

Novoselic danas živi na farmi daleko od svjetla reflektora

Njegov privatni život također se značajno razlikovao od stereotipa rock zvijezde. Krist danas živi na farmi u državi Washington, gdje sa suprugom Darbury Ayn Stenderu vodi miran život okružen prirodom. Bavi se poljoprivredom, zanima ga ekologija, voli znanost i čak je stekao pilotsku dozvolu. Diplomirao je društvene znanosti na Washington State Universityju.

Novoselić je tijekom godina postao sve aktivniji i u politici. Posebno ga zanimaju izborna reforma i proporcionalni izborni sustavi, a sudjelovao je u radu organizacija koje se bave demokratizacijom američkog političkog sustava. Često ističe kako ga politika zanima još od mladosti, a njegova javna stajališta ponekad su izazivala kontroverze jer odbija pripadati strogo lijevom ili desnom političkom spektru.

Usprkos desetljećima života u Americi, Krist Novoselić nikada nije skrivao svoje hrvatske korijene. U intervjuima je znao govoriti hrvatski, a više puta naglašavao je kako se osjeća dijelom hrvatske dijaspore.