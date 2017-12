Otac iz pakla: 'Kevina' i braću tjerao je da postanu zvijezde

Macaulay Culkin (37) je odgojen u brojnoj obitelji. Ima šestero braće i sestara, a otac Kit (73) dječaka je 'bacio' u glumačke vode kad su mu bile svega četiri godine, a debitantski nastup u filmu 'Uncle Buck' imao je kad mu je bilo devet.

Foto: Promo

Kit je rođen u New Yorku. Otac mu je bio novinar, a majka spisateljica i urednica. Kao tinejdžer radio je na produkciji predstava na Broadwayu te je imao prilike upoznati zvijezde poput Richarda Burtona, Laurencea Oliviera i Anthonyja Quinna.

Od malena je učio plesati balet, a godinama kasnije, u baletnu školu slao je i svog sina Macaulaya. Kitove sestre Bonnie i Candance te njegov brat Terry radili su također u svijetu zabave. Svima im je menadžer bila majka Marian Ethel.

Foto: Promo

Tragedije u obitelji

Kit je sa prvom partnericom Adeenom VanWagoner imao kći Jennifer Adamson koja je umrla 2000. od posljedice predoziranja drogom. Imala je 30 godina.

S drugom partnericom, Patriciom Brentrup, ima sinove Shanea (41) , Macaulaya, Kierana (35), Quinna (33), Christiana (31) i Roryja (28) te kćer Dakotu koju je 2008. pregazio auto. Dakota je preminula od teških ozljeda.

Foto: Screenshot/kolaž

Macaulay nije bio jedino dijete u obitelji koje se bavilo glumom. Kit je još četvero djece uveo u glumačke vode, ali Macaulay je bio najuspješniji.

Svjetsku slavu donijeli su mu 'Sam u kući', 'Richie Rich', a zaigrao je i u spotu 'Black and White' svog prijatelja Michaela Jacksona. Postao je milijunaš do desete godine. Iako se pisalo o njegovoj skladnoj obitelji, prava istina sasvim je drugačija.

Foto: Starmax/Press Association/PIXSELL

Supruga ga optužila za zlostavljanje

Naime, otac ga je maltretirao te je pohlepno kontrolirao i trošio novac koji je dječak zaradio. Kad je Macaulay rekao da više ne želi glumiti, Kit ga je prisiljavao da nastavi s glumom. Ipak, sa 14 je Culkin objavio da se povlači iz glume, a otac je napustio je obitelj.

- On voli kontrolirati. Igrao je igrice kako bi me uvijek smjestio na moje mjesto - govorio je Culkin i dodao kako ga nije često tukao nego da je zlostavljanje bilo psihičko.

Zahtjev za razvod podnijela je majka Patricia (63), a Kita je optužila za alkoholizam, zlostavljanje i nevjeru.

Tada je krenula žestoka borba za skrbništvo, a Kit i Patricia borili su se, naravno i za dječakovo bogatstvo koje je procijenjeno na 11 milijuna dolara. Kada je majka potrošila ogromnu svotu na sudske rasprave, obitelj je živjela na rubu egzistencije.

Ne priča s ocem od 1995. godine

Na kraju je Macaulay uspio blokirao svoje milijunsko bogatstvo od roditelja, no to ga je dovelo do svađe s njih oboje. Macaulay od tad ne priča s ocem koji je prije tri godine zamalo umro od moždanog udara.

- On više nije moj sin, ne zanima me ništa o njemu - izjavio je Kit prošle godine.

Foto: Privatni album Macaulay s Paris Jackson

Ipak, Kitova nova djevojka, Jeanette Krylowski, priča drugačiju priču. Govori da je odlazio na Macaulayeve nastupe s bendom The Pizza Underground te da mu je slao čestitke nakon koncerata pod pseudonimom.

Uništili ga droga, tablete i alkohol

Posljednjih godina Culkin šokira izgledom. Uglavnom izgleda iscrpljeno i mršavo, a umjesto novih filmskih uloga, veže ga se samo uz skandale. Bio je ovisnik o heroinu, a u veljači 2013. godine navodno je pretjerao s heroinom i lijekovima. Njegovi prijatelji našli su ga prije nego što je bilo prekasno.

Foto: Screenshot

Danas tvrdi da je droga za njega prošlost i da konzumira samo marihuanu. Također je izjavio da nije bio teški ovisnik kako su ga opisivali. U bombastičnom članku tabloida Enquirer, autori su tvrdili da je Culkin svoj njujorški stan pretvorio u 'raj za drogiranje' te da je trošio goleme količine novaca.

- Nisam trošio 6000 dolara (oko 40.000 kuna) mjesečno na heroin. Davao sam puno manje - rekao je svojedobno.

Sada se bavi slikanjem i pisanjem bilješki te živi na staroj slavi.

- Radim sve i svašta, ali u biti besposličarim. Moglo bi se reći da sam već u mirovini pa si mogu priuštiti da živim iz dana u dan - govori Culkin.