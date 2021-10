Srpska misica Valentina Petrović našla se u centru skandala zbog toga što se fotografirala s Miss Albanije i Miss Crne Gore tijekom natjecanja. Prilikom poziranja rukama su stvorile znak dvoglavog orla, što je simbol tzv. 'Velike Albanije'.

Nije dugo trebalo da se fotke pojave na društvenim mrežama i izazovu lavinu komentara jer mnogi smatraju da je taj simbol provokacija za Srbe. Sada se oglasio i otac misice, Aleksandar Petrović, koji ju je pokušavao opravdati ističući da Valentina dolazi iz četničke obitelji i da se tako nije trebala ponašati.

- Ona je dijete, pojma nema, nesvjesno je to napravila, nije razmišljala, to je sad jedna katastrofa. Moja Valentina je vrlo srpski nastrojena, moram to tako reći da biste razumjeli. Tata joj ima stotinu fotografija ispod četničke zastave, znači, mi smo jedna normalna srpska porodica - piše Kurir.rs. Petrović je zatim dodao:

- Valentina me nazvala, plačući na telefon, govoreći mi: 'Tata, što sam napravila', a ja sam joj rekao: 'Sine, napravila si nešto što nisi trebala.' Ja sam prvi poludio kad sam vidio, ja sam bio u ratu, ako je itko za ovu zemlju dao, ja sam. Ovo je katastrofa za dijete, moram je psihički srediti.