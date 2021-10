Srpska misica Valentina Petrović nalazi se u centru novog skandala u Srbiji zbog fotografiranja s Miss Albanije i Miss Crne Gore tijekom natjecanja.

Naime, fotografije atraktivnih djevojaka ostale bi potpuno neprimijećene da prilikom poziranja na izboru za Miss nisu pokazivale znak dvoglavog orla, što je simbol tzv. 'Velike Albanije'.

Snimljene fotke ubrzo su se pojavile na društvenim mrežama i izazvala lavinu komentara jer se simbol koji su pokazivale smatra provokacijom za Srbe.

Korisnici društvenih mreža poručili su misici da se zbog njezina poteza 'Karađorđe u grobu okreće' i da pod hitno treba vratiti putovnicu i promijeniti državljanstvo.

Nakon niza prozivki, na Instagram profilu pratiteljima se obratila i sama misica.

- Želim se javno oglasiti povodom slike koja kruži društvenim mrežama! U naletu euforije zbog zabave, pozvali su me da se fotografiram pa sam velikom brzinom stala pokraj djevojaka i djevojke su mi u euforičnoj brzini namjestile ruke i pokazale kako da stanemo. Nisam imala nikakvu lošu namjeru, to je bio trenutak nepromišljenosti i glupa spontanost. Želim se ispričati pripadnicima svog naroda, narodu s Kosova i Metohije, mojoj tvrtki, mojoj obitelji, koji su zbunjeni zbog nastale fotografije i moje nepromišljenosti i upadanja u zamku zbog tuđe loše namjere. Ja volim i bodrim svoju zemlju i njezine vrijednosti. Naša država je jedini simbol koji nosim u srcu. Jednostavno nisam razmišljala kada sam to napravila. Jako, jako mi je žao, zato osim duboke isprike, također sam donijela odluku da ću od organizatora tražiti dozvolu da napustim natjecanje i tim činom olakšam sebi trenutni pritisak koji nosim. Baš se kajem, ali jednostavno se to nepromišljeno dogodilo. Teško mi padaju sve poruke i kritike, ali u pravu ste. Oprostite, nadam se da ćete me razumjeti - napisala je.

Odmah nakon skandala oglasio se i Valentinin otac Aleksandar. Naime, on je objavio fotku na kojoj misica pozira odjevena u srpsku narodnu nošnju i pokazuje tri prsta, što je obilježje Srbije, pišu srpski mediji.