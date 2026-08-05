Otac mu je zavidio, dvaput je oženio Elizabeth Taylor, a čitav život borio se s alkoholom

Richard Burton ostao je upamćen kao jedan od najvećih glumaca 20. stoljeća, umjetnik iznimne karizme, prepoznatljivog dubokog glasa i snažne scenske prisutnosti. Tijekom bogate karijere ostvario je više od četrdeset filmskih uloga te čak sedam puta bio nominiran za nagradu Oscar. Rođen je kao Richard Walter Jenkins 10. studenoga 1925. godine u mjestu Pontrhydfen u južnom Walesu. Bio je dvanaesto dijete siromašnog rudara ugljena, a rano djetinjstvo obilježila je obiteljska tragedija. Majka mu je preminula kada je imao samo dvije godine, nakon čega je veliku ulogu u njegovu odrastanju preuzeo učitelj Philip Burton. Upravo je on prepoznao dječakov izniman talent, postao njegov skrbnik te ga uveo u svijet kazališta. U znak zahvalnosti Richard je kasnije preuzeo njegovo prezime i postao Richard Burton.

S ocem nije bio u dobrim odnosima, a u jednom kasnijem intervjuu koji je dao novinaru Lenu Learu komentirao je kako je otac bio ljubomoran na njega.

- Nikada se ne bi usudio reći da je ponosan na mene. Bio je ljubomoran na sve što sam postigao. Kada je umro, nisam mu otišao na sprovod - rekao je slavni glumac u tom intervjuu.

Prve glumačke korake Burton je napravio u Londonu, gdje je debitirao u predstavi "The Druid's Rest". Zahvaljujući talentu dobio je stipendiju za studij na Sveučilištu Oxford, no obrazovanje je nakratko prekinuo zbog Drugoga svjetskog rata, tijekom kojega je služio u britanskom ratnom zrakoplovstvu. Nakon završetka vojne službe 1947. godine posvetio se kazalištu i ubrzo stekao ugled jednog od najdarovitijih mladih britanskih glumaca. Posebno se isticao iznimnim glasom i dojmljivom interpretacijom stihova, a zapaženu ulogu ostvario je u predstavi "The Lady's Not for Burning" uz legendarnog Sir Johna Gielguda.

Foto: PA/Press Association/

Na filmskom platnu debitirao je 1949. godine u filmu "The Last Days of Dolwyn". Iste godine oženio je glumicu Sybil Williams, s kojom je dobio dvije kćeri. Nakon prvih uspjeha potpisao je ugovor s filmskim studijem 20th Century Fox te je ubrzo počeo graditi međunarodnu karijeru.

Prvu nominaciju za Oscara dobio je za sporednu ulogu u filmu "My Cousin Rachel" iz 1952. godine. Već godinu poslije uslijedila je nominacija za najboljeg glavnog glumca zahvaljujući ulozi u biblijskom spektaklu "The Robe". Tijekom pedesetih godina nastavio je nizati velike projekte, među kojima se izdvajaju "Alexander the Great" i "Look Back in Anger". Istodobno nije napuštao kazališne daske. Nastupao je s uglednim kazališnim družinama Old Vic i Royal Shakespeare Company, a 1960. godine osvojio je Broadway briljantnom izvedbom u mjuziklu Camelot.

Ljubav s Elizabeth Taylor

Početkom šezdesetih godina Burtonov se život iz temelja promijenio tijekom snimanja spektakla Cleopatra. Na setu je upoznao Elizabeth Taylor, koja je kasnije ispričala kako je njihov prvi pravi susret bio gotovo filmski. Burton se oporavljao od mamurluka i ruke su mu se toliko tresle da mu je ona pridržavala šalicu kave. U tom trenutku, prisjećala se Taylor, njihovi su se pogledi susreli i započela je jedna od najpoznatijih ljubavnih priča u povijesti Hollywooda.

Elizabeth Taylor and Richard Burton | Foto: PA Wire/Press Association/PIXSELL

Njihova je veza izazvala golem interes javnosti jer su oboje tada bili u braku. Nakon razvoda svojih dotadašnjih supružnika vjenčali su se 15. ožujka 1964. godine. Zajedno su snimili jedanaest filmova, među kojima se posebno ističu "Tko se boji Virginije Woolf?" i "Ukroćena goropadnica". Uloga u filmu "Tko se boji Virginije Woolf?" donijela je nominacije za Oscara oboma, a Elizabeth Taylor osvojila je zlatni kipić za najbolju glavnu glumicu. Njihovi zajednički filmski projekti ostvarivali su goleme zarade i dodatno učvrstili njihov status jednog od najslavnijih glumačkih parova svih vremena.

Burton je u tom razdoblju nastavio ostvarivati vrhunske glumačke uspjehe. Ponovno je zablistao na Broadwayu kao Hamlet u predstavi koju je režirao John Gielgud, a nove nominacije za Oscara zaradio je za filmove "Becket", "The Spy Who Came in from the Cold" i "Anne of the Thousand Days".

Problemi iza svjetla pozornice

Iza glamura skrivali su se brojni problemi. Burton se godinama borio s alkoholizmom, dok su i on i Elizabeth Taylor imali problema s ovisnostima. Njihov brak obilježile su česte svađe, pomirenja i razdvajanja. Prvi put razveli su se 1974. godine, no već godinu poslije ponovno su se vjenčali u Bocvani. Drugi brak trajao je svega nekoliko mjeseci te su se ponovno razveli 1976. godine. Iste godine Burton je oženio manekenku Suzy Hunt.

Ni sedamdesetih godina nije prestajao snimati filmove. Ostvario je zapažene uloge u ostvarenjima "Villain", "Brief Encounter" i "Exorcist II: The Heretic", a sedmu i posljednju nominaciju za Oscara dobio je za ulogu psihijatra u drami "Equus" iz 1977. godine.

Foto: R. Cummings

Godine 1980. vratio se na njujorške kazališne daske u obnovljenoj produkciji Camelota. Međutim, zbog zdravstvenih problema i posljedica terapije protiv kroničnih bolova u kralježnici bio je prisiljen napustiti predstavu te se podvrgnuti operaciji. Tri godine poslije ponovno je surađivao s Elizabeth Taylor u kazališnom komadu "Private Lives" Noëla Cowarda, što je izazvalo veliko zanimanje publike.

Posljednji film u kojem je glumio bio je "1984.", ekranizacija slavnog romana Georgea Orwella. Richard Burton preminuo je 5. kolovoza 1984. godine u svom domu u Célignyju u Švicarskoj od posljedica moždanog krvarenja. Imao je samo 58 godina.

Iza sebe je ostavio četvrtu suprugu Sally Hay Burton, koja je nastavila upravljati njegovom ostavštinom, te četvero djece. Iz braka sa Sybil Williams imao je kćeri Kate i Jessicu, dok je tijekom braka s Elizabeth Taylor posvojio njezinu kćer Elizabeth "Lizu" Todd, a zajedno su posvojili i djevojčicu Mariju.

Iako je bio na zlu glasu u medijima, Burtonu to nije smetalo.

- To je moj križ koji nosim i to mi ne smeta. Stekao sam neku vrstu negativne slave koja nema nikakve veze s mojim glumačkim talentom. Javnost nije pretjerano zainteresirana za mene kao glumca, zanima je onaj zloglasni Richard Burton. Ipak, vjerujem da me Bog poslao na ovaj svijet kako bih podigao pravu buru - komentirao je u jednom intervjuu.

- Snimio sam gomilu očajnih filmova kako bih mogao brinuti o ljudima koji su računali na mene. No, na neki mi se način sviđa ugled koji me prati, ugled razmaženog genija iz jednog zabačenog rudarskog mjesta u Walesu, čovjeka koji je trebao cijeli život igrati Shakespearea, a završio je kao buntovnik, pijanac i ženskaroš. Barem svi znaju tko je Richard Burton - zaključio je.