Kultni film stvorio je legendu pa zamalo i uništio Hollywood

Kada je film 'Kleopatra' premijerno prikazan 12. lipnja 1963. godine, obilježio je jedan od najburnijih, najskupljih i najskandaloznijih produkcijskih procesa u povijesti kinematografije. Epska priča o egipatskoj kraljici postala je sinonim za holivudsku megalomaniju, ali i bezvremenski spomenik filmskoj raskoši, ovjekovječen nezaboravnom aferom glavnih zvijezda, Elizabeth Taylor i Richarda Burtona.

Početna zamisao studija 20th Century Fox bila je relativno skromna produkcija s budžetom od dva milijuna dolara. No, ambicije su rasle, a s njima i troškovi. Projekt se ubrzo pretvorio u financijsku noćnu moru koja je eskalirala na vrtoglavih 44 milijuna dolara, što bi, prilagođeno inflaciji, danas iznosilo više od 460 milijuna dolara. Snimanje je od početka bilo praćeno problemima. Produkcija je započela u Londonu pod redateljskom palicom Roubena Mamouliana, no britansko kišovito vrijeme pokazalo se pogubnim za zdravlje Elizabeth Taylor. Glumica je oboljela od teške upale pluća koja ju je zamalo stajala života; liječnici su joj morali izvesti hitnu traheotomiju kako bi je spasili. Zbog toga je produkcija prekinuta, a cijeli projekt preseljen u topliji Rim, u slavne studije Cinecittà. Mamoulian je u međuvremenu napustio projekt, a zamijenio ga je Joseph L. Mankiewicz, koji je nastavio snimanje bez dovršenog scenarija. Svaki dan je donosio nove izazove i, naravno, nove troškove.

Raskoš koja je zaustavila Italiju

Megalomanija projekta najbolje se očitovala u nevjerojatnoj raskoši. Elizabeth Taylor postala je prva glumica u povijesti koja je potpisala ugovor na milijun dolara. Zbog brojnih odgoda i problema, njezin je honorar na kraju narastao na čak sedam milijuna. Za njezinu ulogu dizajnirano je 65 različitih kostima, što joj je donijelo Guinnessov svjetski rekord. Samo je njezin budžet za kostime iznosio današnjih 1,5 milijuna dolara.

Elizabeth Taylor and Richard Burton | Foto: PA Wire/Press Association/PIXSELL

Ukupno je za film izrađeno više od 26.000 kostima i izgrađeno 79 monumentalnih setova. Izgradnja setova, poput replike rimskog Foruma, navodno je uzrokovala nestašicu građevinskog materijala u Italiji. Preciznost produkcije ilustrira i anegdota sa snimanja spektakularne scene Kleopatrinog ulaska u Rim. Cijela sekvenca, koja je uključivala tisuće statista, morala je biti ponovno snimljena jer je u jednom kadru uhvaćen statist kako prodaje sladoled.

Afera "Liz i Dick" i osuda Vatikana

Ipak, film je ostao zapamćen i po strastvenoj aferi koja se rodila pred kamerama. Iako su se Elizabeth Taylor i Richard Burton upoznali desetak godina ranije, tek na setu "Kleopatre" planula je iskra. Njihova kemija bila je, prema riječima producenta, gotovo opipljiva. Problem je bio u tome što su oboje bili u braku - Taylor s Eddiejem Fisherom, a Burton sa Sybil Williams. Njihova veza ubrzo je postala svjetska vijest, a par, prozvan "Liz i Dick", našao se na naslovnicama svih tabloida. Skandal je bio toliki da je čak i vatikanski list L'Osservatore Romano osudio Taylor zbog "erotskog skitništva". Studio je, svjestan publiciteta, odlučio iskoristiti situaciju. Prvotni plan o dva odvojena filma, "Cezar i Kleopatra" te "Antonije i Kleopatra", odbačen je kako bi se što prije na platnu prikazala veza koja je intrigirala cijeli svijet.

"Kleopatra" je bila toliko skupa da joj ni status najgledanijeg filma 1963. godine nije mogao pomoći da odmah povrati uloženi novac. Film je u početku bio financijski promašaj i doveo je studio 20th Century Fox na rub bankrota. Spas je stigao tek dvije godine kasnije s neočekivanim uspjehom filma "Moje pjesme, moji snovi". Produkcijske probleme pratila je i bizarna pogreška: studio je greškom prijavio Roddyja McDowalla za Oscara u kategoriji najboljeg glavnog, umjesto sporednog glumca za njegovu hvaljenu ulogu Oktavijana. Zbog toga je njegova nominacija, koju su mnogi smatrali sigurnom, postala nevažeća. Ipak, usprkos svim kontroverzama, nasljeđe "Kleopatre" je neupitno. Film je pokrenuo modne trendove koji su obilježili šezdesete - od "Kleopatra" frizura i prepoznatljivog make-upa s naglašenim očima do popularizacije zmijolikih narukvica i haljina na jedno rame. Restaurirana četverosatna verzija danas omogućuje publici da doživi epsku viziju filma koji je, unatoč svemu, ostao jedan od ključnih spektakala u povijesti Hollywooda.

*uz korištenje AI-ja