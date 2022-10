Otac nestale Marijane iz Big Brothera demantirao tvrdnje druge kćeri: 'O čemu ona priča?'

Sinoć je u kontroverzni srpski reality show 'Zadruga' ušla Hrvatica Maja Kovačević, sestra Marijane Seifert, koju smo upoznali u Big Brotheru i koja je misteriozno nestala prije šest mjeseci. Maja je u showu rekla da su ona i njena obitelj saznali 99,9 posto informacija o njenom nestanku, a sada se javio i njihov otac.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon Majinog ulaska u 'Zadrugu' i njenih komentara o nestaloj Marijani, oglasio se i njihov otac Ivica Kovačević koji nema novih informacija o nestaloj kćeri.

Foto: Kurir

- Ja stvarno ne znam o čemu Maja priča? O kakvoj istini? Shvatite me, nije nam drago da je uopće išla tamo i ne želim ulaziti u njezine razloge zašto je to rekla... Mogu vam kazati da je istraga o Marijaninom nestanku i dalje otvorena i traje. Apeliram ovim putem da vi novinari ne zaboravite na moju kćer i s vremena na vrijeme podsjetite javnost na njezin nestanak. Također, molim sve one koji nešto znaju o tome što se uistinu dogodilo te večeri kad je Marijana nestala da kažu policiji ili dođu do mene - rekao je Ivo za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, Maja je sinoć prije ulaska u show razgovarala s voditeljicom Dušicom Jakovljević. Čim se Maja pojavila voditeljica joj je poručila da ju podsjeća na sestru Marijanu.

- Što se dogodilo s Marijanom? Ima li ikakvog napretka u istrazi, možeš li se prisjetiti tog jutra, znam da ti je teško - upitala ju je voditeljica.

Foto: Youtube/Screenshot

- Mi u obitelji dali smo sve od sebe da što više toga saznamo. I saznali smo 99,9 posto, a kad budem spremna to ispričati, sve ću podijeliti s javnosti. Napokon smo dobili sliku što se dogodilo i pokušavamo to prihvatiti. Imam šesto čulo, kad se to dogodilo znala sam da je više nema i sad se sve dokazalo da je tako kako je - poručila je Maja.

Foto: Facebook/Screenshot/NovaTv

Voditeljica ju je zatim pitala zna li obitelj sve pojedinosti nestanka.

- Znamo apsolutno sve! Plač i suze dijelim samo sa svojom obitelji. Moja bol je moja bol i nosit ću je do kraja života. A ljudi ne mogu očekivati da ću odustati. To je pogađalo i moju sestru, nju su dokrajčili zli komentari, nije se od toga nikad oporavila. Ali ja sam drugačija, drvlje i kamenje možete po meni, nećete me slomiti ni uništiti! - rekla je na kraju razgovora prije ulaska u reality kuću.

Podsjećamo, Marijana Seifert nestala je krajem travnja ove godine. Njezin nestanak prijavio je suprug Karlo.

Najčitaniji članci