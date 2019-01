Otac pokojne Edite iz 'Farme': 'Uvijek je bila spremna pomoći'

Oduvijek je bila temperamentna, iskrena, otvorena, vrijedna u školi i odlična učenica, rekao nam je tužnim glasom Tihomir Ptičar koji se prisjetio pokojne kćeri Edite, bivše sudionice showa “Farma”.

Neutješni otac dodao je da je bivša sudionica showa školske obaveze uvijek rješavala na vrijeme, svima pomagala, a da unatoč što je bila puna života, obitelj ju je jedino znala ‘zezati’ zato što je dugo spavala. Otac nam je otkrio i kako ga je Edita nakon showa nagovarala da kupe ovce jer ih je jako zavoljela još od malena.

Kao djevojčica vodila je stoku na pašu, a obitelj je živjela na selu kod bake i djeda sve do Editine pete godine kada su se preselili u Ivanić-grad. Kako su joj životinje nedostajale ulazak na “Farmu” bila je idealna prilika da dokaže svoju ljubav prema njima.

Voljena kći, sestra, prijateljica nedostaje mnogima, a da je uvijek brinula za druge dokazuju izjave poznanika Matijasa Dovranića (26) koji je bio s njom u automobilu za vrijeme nesreće. Nekoliko minuta prije nego što je izgubila život u prometnoj nesreći Edita je nesebično, po tko zna koji put, odlučila pomoći.

Naime, Matijas je, kako piše Jutarnji, nakon večernjeg izlaska tijekom kojeg je konzumirao alkohol odlučio prespavati u svom Audiju 80 na parkiralištu ispred lokala i tek onda krenuti kući, no Edita mu nije dozvolila te je odlučila uzeti volan u svoje ruke. Matijas se nesreće ne sjeća, ali kako kaže, žao mu je zbog svega što se dogodilo.

Potresna istina, pogodila je Editine najmilije, kao i njezinu dugogodišnja prijateljicu Dariu Kruh-Vuk, koja je trebala biti, kako kaže, njezina vjenčana kuma. Editu je upoznala u vrtiću, no zbližile su se tek u višim razredima osnovne škole, a kako kaže, s godinama je taj odnos postajao čvršći i dublji. S Editom je prošla i suze i smijeh, a kad su bile mlađe, objasnila nam je da su im izlasci bili "glavna stvar".

- Bilo nas je pet,šest u društvu i stvarno smo se nezaboravno provodile - rekla je Daria kojoj je Edita prije nekoliko godina pripremila iznenađenje koje će, kako kaže, pamtiti zauvijek.

- Vratila se sa sezone iz Biograda samo da bi prisustvovala rođendanu moga sina Dominica, te se isti dan vratila natrag. To je bilo prekrasno i nešto što ću svakako pamtiti cijeli život jer je pokazala koliko je velika prijateljica - smatra Kruh-Vuk. Iako je dobro poznavala Editu, njezina prijava u "Farmu" ju je, kako kaže, nasmijala.

- Mislila sam da se šali, ali na kraju sam bila jako uzbuđena i sretna zbog nje, jer sam znala da ona je za takve stvari. Znala je da ima moju podršku - kaže Daria kojoj je Edita priznala da je bila zadovoljna sa svojim predstavljanjem u showu. Dodala je kako joj je emisija pomogla da promijeni mišljenje o nekim stvarima, te ju ojačalo za život izvan "Farme". Kako nam je Daria priznala, Edita je godinama maštala o jednom snu.

- Zadnjih nekoliko godina imala svakakve ambicije, ali je najviše od svega željela biti majka - objašnjava prijateljica koja je željela da se Edita na "Farmi" zaljubi.

To se i dogodilo Saša Vujnovićem (26) i Edita imali su pravu ljubavnu priču u kući. Iako je Edita imala dečka kad je počelo snimanje, s njim nije bila baš u najboljim odnosima jer je otišao u Njemačku zbog posla. S druge strane, Sašu je ostavila supruga s kojom ima sina, a u emisiju se prijavio samo kako bi joj dokazao da nije tako loš kao što ona misli. Edita i Saša 'kliknuli' su odmah prvog dana i svi su u kući vidjeli da između njih postoji kemija. Odnos je, doduše, bio s puno svađa i tenzija, ali uvijek bi brzo izgladili stvari, no na kraju ljubav nije dugo potrajala.

- Sa Sašom joj je bilo lijepo dok je trajalo, i sada ne bi trebali žaliti zbog ničega. Meni nije nimalo žao što se ljubav ugasila. Ona je trebala stabilnu osobu, koja će joj imati što pružiti u životu, a Saša, nažalost, to nije bio, bar ne za nju - kaže Daria koja će se Edite sjećati po tome što je Ptičar uvijek više brinula o drugima, nego sama o sebi.

- Bila je divna osoba, puna sreće, topline i ljubavi koju je stvarno znala prenijeti na čovjeka, svakome je bila spremna pomoći i svakome oprostiti. Ja ću je najviše pamtiti po tome što znam da je mene i moju djecu obožavala, kao što smo i mi nju, bila je moja najveća podrška, te moja najbolja i najdivnija prijateljica... nemam riječi kojima bih ju u potpunosti opisala jer je bila stvarno prekrasna i prevelika osoba - smatra Daria.

Kao djevojčica Edita je slobodno vrijeme posvetila rukometu u Osnovnoj školi Đure Deželića u Ivanić Gradu, koju je i sama pohađala. U osmom razredu nastupila je na županijskom natjecanju iz rukometa i s ekipom je osvojila prvo mjesto, no kako Daria kaže zbog ozljede morala je odustati od omiljenog sporta.

- Rukomet je definitivno u mladosti bio njezina druga ljubav. Da nije imala ozljedu, vjerojatno bi se i dalje bavila rukometom. Veliki idol bio joj je Jakov Gojun, bila je totalno luda za njim. Sigurna sam da bi i sad s velikim nestrpljenjem čekala svaku utakmicu Svjetskog prvenstva, to je uvijek bilo nešto što nismo propuštale - kaže jedna od njezinih najboljih prijateljica.

U slobodno vrijeme plesala je folklor i volontirala u dobrovoljnom vatrogasnom društvu. Edita je na dan sprovoda trebala položiti vatrogasni ispit, rekao je sa suzama u očima njezin kolega iz dobrovoljnog vatrogasnog društva. No sudbina je htjela drugačije.

- Umjesto čestitke na ispitu držim ti oproštajni govor. Od prvog dana kad je pristupila našem društvu, Edita nas je osvojila svojom pozitivnom energijom i zaraznim osmijehom - prisjetio je prijatelj.

No, osim hobijima kojima je bila predana Daria nam je otkrila kako je više od svega ipak voljela pjevati.

- Oduvijek je željela biti poznata pjevačica, imala je divan glas. Uvijek bi pjevala i zabavljala nas - rekla je. Kako je istaknula prije showa, voljela je prirodu, rolanje i spontane izlaske. Sebe je opisivala kao romantičnu dušu koja nije nimalo sramežljiva, s čime se Daria i slaže. Bila je pristupačna i vedra, zato joj je, kako Daria kaže, i konobarski posao išao lako.

- Iako to nije baš govorila, ali bila je sretna radeći to, jer je voljela biti okružena ljudima, a to je takav posao - smatra prijateljica. Razrednik viših razreda osnovne škole, Ivica Gregurec, također je imao samo riječi hvale za svoju bivšu učenicu.

- Bila je jako dobra učenica, uvijek na vrijeme izvršavala obaveze. Uvijek vedra, nasmijana i marljiva, rekao bih da je bila baš onakva učenica kakvu svaki profesor priželjkuje - objašnjava Gregurec i dodaje kako se sjeća da je Edita bila vrlo dobra u matematici i fizici, koje on predaje.

Iako ju obitelj, prijatelji, ali i gledatelji "Farme" pamte kao vedru, nasmijanu i radišnu osobu, kako Daria kaže, osmijeh s lica tek su joj mogli maknuti ljudi koji su se pretvarali.

- To joj je najviše smetalo iako je bila spremna prihvatiti svakoga i biti dobra sa svakome, jer nije gledala tuđe mane, bila je svjesna da ih svi imamo, pa tako i ona sama - objasnila je prijateljica.