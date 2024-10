Otac Saše i Dejana Matića prvi put progovorio o sljepoći svojih sinova: 'Sve smo pokušali...'

Najpopularniji blizanci na regionalnoj glazbenoj sceni, Saša i Dejan Matić, iza sebe imaju niz godina uspješne glazbene karijere. Glazbenu nadarenost prepoznali su njihovi roditelji, a otac Zoran po prvi put je progovorio kako su njegovi sinovi izgubili vid.

- Supruga i ja smo sve pokušali, što se moglo. Išli smo i u Njemačku, išli smo i u Rim. Profesor, koji je bio naš čovjek, u Roterdamu je bio šef oftalmološke klinike, htio sam da idem i tamo i onda mi je rekao da će doći u Herceg Novi, tamo smo se našli i on mi je jednostavno i pravu istinu rekao: 'Njima je upropašten vid, predozirani su kisikom. Oni su otrovani'. 'Sreća da nije', kaže: 'Mogao im se i mozak oštetiti'. Sreća u nesreći je da su ostali bez vida, a rekao je da nema lijeka za sada, da to ne postoji u svijetu. Kaže: 'Ja sam u toku, ako ikada išta bude, ja ću vas zvati i reći'. Njima je upropašten vid - ispričao je otac omiljenih blizanaca za Blic TV.

Foto: Facebook/srpskasport

Prvih šest mjeseci Dejan i Saša su proveli u Zagrebu, na intenzivnoj njezi.

- Oni su bili u Zagrebu šest mjeseci. I, znate kako, intenzivna njega i one sestre, 'ajde, idemo piti kavu, pusti nek ima kisika, nema veze'. Koliko god im pomaže kad im treba, pet puta im više odmaže kad ima viška. E, to je tragedija. I odgovornost i sve to... - kaže tata Zoran za emisiju 'Metar moga sela'.

- A kad smo ih iz Zagreba donijeli, kad smo dobili otpusne liste, pisalo je da su zdravi, pravi, ništa im ne fali. Kad smo došli kući, ja vidim da po zvuku reagiraju, kažem supruzi: 'Nešto nije u redu', kaže: 'Ma daj', kao: 'Mali su još'. Međutim, poslije mjesec dana odemo u Zagreb i čim smo ušli na vrata, te dvije doktorice, starija i mlađa: 'Jao što ste uradili djeci, vaša djeca ne vide?', kažem: 'Ja sam došao to vas pitati'. Bio sam beogradski osiguranik, kada smo sutradan došli u Beograd na Institut za majku i dijete, profesor nas je primio i on je rekao: 'Idioti, što su napravili'.

Foto: Facebook/srpskasport

Zoran kaže da ih je mogao tužiti, ali da to ničemu ne bi vodilo.

- A da ih tužite ništa ne možete, jer će uvijek reći da im nisu dali toliko kisika oni ne bi preživjeli, a to je samo nemarnost, ljudska neodgovornost - kaže iskreno Zoran.

Foto: Youtube/Screenshoot