'Otišao si prerano': Andrea iz 'Braka na prvu' od tate se oprostila dirljivom objavom

Andrea Golubić, najpoznatija po sudjelovanju u RTL-ovom showu 'Brak na prvu', podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama tužnu vijest da joj je preminuo tata. Uz zajedničku fotografiju, na kojoj su oboje nasmijani, Andrea se oprostila od oca.

- Dragi moj tata. Nastala je tišina a tuga ispunila naša srca. Otišao si nekako prerano i nameće se osjećaj svog izgubljenog vremena koje smo još trebali imati zajedno, tvoje zezancije s Elenom, naših internih šala i priča o starim vremenima uz dobri stari gemišt. Nadam se da sad kad si tamo, da te više ništa ne boli, da si u miru i da znaš da ćemo se brinuti o mami onako kao što si i ti brinuo sve ove godine. Umro je dobri duh Klanjca, koji sad negdje gore nazdravlja sa svojim dečkima a mi smo dobili još jednog anđela čuvara. Onog najposebnijeg. Hvala ti tata za sve - napisala je Andrea.

U objavu je stavila i fotografiju iz svog djetinjstva na kojoj tata na ramenima drži Andreinog brata, dok ona stoji ispred s macom u rukama; kao i fotografiju svoga oca dok u naručju drži unuku. Prijatelji i pratitelji u komentarima su joj pružili riječi utjehe. Andrea je u showu upoznala svog partnera Mislava Pajdakovića s kojim je nastavila zajednički život, a kasnije je u Zagrebu osnovala 'HaHaHouse', prvi Muzej smijeha.