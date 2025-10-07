Obavijesti

Show

Komentari 0
BOJE JESENI

Jesenska idila Andree Golubić: Zvijezda 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj atmosferi

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Jesenska idila Andree Golubić: Zvijezda 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj atmosferi
Foto: Andrea Golubić/Instagram

Preko objavljenih fotografija Andrea je dočarala pravu obiteljsku idilu s posjeta Bučijadi i Klanječkim jesenima, a veselo pozira s dugogodišnjim partnerom Mislavom Pajdakovićem, kojeg je upoznala u showu

Andrea Golubić, poduzetnica i jedno od najpoznatijih lica showa "Brak na prvu", iskoristila je vikend za opuštanje i uživanje u jesenskim radostima. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila kako provodi slobodno vrijeme u krugu najmilijih, daleko od poslovnih obaveza koje su obilježile njezinu godinu.

U nizu toplih fotografija, Andrea je dočarala pravu obiteljsku idilu s posjeta Bučijadi i Klanječkim jesenima.

- Obukli smo jesenje boje i zagrlili jesen u pravoj obiteljskoj atmosferi - napisala je uz objavu, pozivajući i svoje pratitelje da podijele iskustva s jesenskih festivala.

OMILJENI PAR Andrea i Mislav još od početka 'Braka na prvu' su tim: Svadba će nam biti zabava za pamćenje'
Andrea i Mislav još od početka 'Braka na prvu' su tim: Svadba će nam biti zabava za pamćenje'

Na slikama pozira nasmijana ispred raskošnih dekoracija od bundeva i suncokreta, a društvo joj prave njezin dugogodišnji partner Mislav Pajdaković, kojeg je upoznala upravo u showu, te drugi članovi obitelji i prijatelji. Fotografije odišu srećom i opuštenom atmosferom, prikazujući par kako uživa u čarima lokalnih manifestacija.

Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a prostor za komentare ubrzo se ispunio emotikonima srca i jesenskih motiva.

ANDREA I MISLAV Omiljeni par iz 'Braka na prvu': 'Promijenili smo tri stana i jednu državu, ali prstenje ne'
Omiljeni par iz 'Braka na prvu': 'Promijenili smo tri stana i jednu državu, ali prstenje ne'

Ova obiteljska objava dolazi nakon iznimno uspješne godine za Andreu. Naime, početkom 2025. godine u Zagrebu je otvorila "HaHaHouse", prvi muzej smijeha na svijetu, koji je brzo postao nezaobilazna destinacija. Nakon što je svoju energiju usmjerila u stvaranje oaze sreće za druge, Andrea sada puni baterije u društvu Mislava, koji joj je, kako je i sama često isticala, bio najveća podrška u ostvarenju tog sna. Njihova veza, koja traje već četiri godine, jedna je od najljepših priča proizašlih iz popularnog sociološkog eksperimenta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preminuo je Halid Bešlić
U 72. GODINI

Preminuo je Halid Bešlić

Halid Bešlić bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.
Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj
PREMINUO U 72. GODINI

Tko je Halidova supruga Sejda? U braku su bili skoro 50 godina, zadnju pjesmu posvetio je njoj

Nisam upoznao suprugu na nastupu. U kafiću gdje sam nastupao, na ulazu u Sarajevo... Moja snaha je tamo radila, bila je kuharica i upoznala me sa suprugom, ispričao je pjevač jednom prilikom...
Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić
PREMINUO U 72. GODINI

Menadžer otkrio od čega je bolovao Halid Bešlić

Pjevačev posljednji koncert u Hrvatskoj održan je u Slavonskom Brodu održan 27. lipnja ove godine...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025