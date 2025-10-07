Jesenska idila Andree Golubić: Zvijezda 'Braka na prvu' uživa u obiteljskoj atmosferi

Andrea Golubić, poduzetnica i jedno od najpoznatijih lica showa "Brak na prvu", iskoristila je vikend za opuštanje i uživanje u jesenskim radostima. Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila kako provodi slobodno vrijeme u krugu najmilijih, daleko od poslovnih obaveza koje su obilježile njezinu godinu.

U nizu toplih fotografija, Andrea je dočarala pravu obiteljsku idilu s posjeta Bučijadi i Klanječkim jesenima.

- Obukli smo jesenje boje i zagrlili jesen u pravoj obiteljskoj atmosferi - napisala je uz objavu, pozivajući i svoje pratitelje da podijele iskustva s jesenskih festivala.

Na slikama pozira nasmijana ispred raskošnih dekoracija od bundeva i suncokreta, a društvo joj prave njezin dugogodišnji partner Mislav Pajdaković, kojeg je upoznala upravo u showu, te drugi članovi obitelji i prijatelji. Fotografije odišu srećom i opuštenom atmosferom, prikazujući par kako uživa u čarima lokalnih manifestacija.

Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu, a prostor za komentare ubrzo se ispunio emotikonima srca i jesenskih motiva.

Ova obiteljska objava dolazi nakon iznimno uspješne godine za Andreu. Naime, početkom 2025. godine u Zagrebu je otvorila "HaHaHouse", prvi muzej smijeha na svijetu, koji je brzo postao nezaobilazna destinacija. Nakon što je svoju energiju usmjerila u stvaranje oaze sreće za druge, Andrea sada puni baterije u društvu Mislava, koji joj je, kako je i sama često isticala, bio najveća podrška u ostvarenju tog sna. Njihova veza, koja traje već četiri godine, jedna je od najljepših priča proizašlih iz popularnog sociološkog eksperimenta.