Otkazali su Halidov koncert u Areni Zagreb, organizatori kupcima najavili povrat novca

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini nakon kratke i teške bolesti. Tužnu vijest u utorak je potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Damir Ramljak Tigar, koji je rekao kako su, iako su znali za teško zdravstveno stanje, svi ostali u šoku. Halid je posljednje tjedne života proveo u sarajevskoj bolnici zbog problema s jetrom. Njegov odlazak uslijedio je svega dva i pol mjeseca prije velikog povratka na pozornicu, koncerta u Areni Zagreb zakazanog za 20. prosinca.

Organizatori su u utorak poslijepodne obavijestili publiku da se koncert otkazuje, a kupcima su počele pristizati i službene obavijesti o povratu novca. Povrat će se, kako poručuju iz Eventima, izvršiti automatski, bez dodatnih zahtjeva.

Foto: Screenshot

Halid je rođen 20. studenoga 1953. godine, a odmalena se amaterski bavio glazbom. U osnovnoj školi je bio član različitih kulturno- umjetničkih društava, a najduže je bio u KUD-u 'Zijo Dizdarević'. Prestao je djelovati s njima kad je morao služiti vojni rok za bivšu SFRJ. Nakon povratka iz vojske nastupao je u brojnim sarajevskim restoranima, a nakon pet godina je odlučio snimiti svoju prvu singl-ploču.

storyeditor/2022-06-24/PXL_081218_22945059.jpg | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva

Već s prvim izdanjem postigao je uspjeh te je gradio popularnost na prostorima bivše države. Od početka karijere do danas je snimio 19 studijskih i dva live albuma. Bio je član Udruženja glazbenika BiH, a tijekom karijere je dobio brojna priznanja za svoj rad.

"Neću, neću dijamante", "Miljacka", "Prvi poljubac", "U ime ljubavi", "Ne bolujem", "U meni jesen je", "Crna ruža", "Požuri", "Stara kuća", "Grešnica", "Vazda", "Lijepa pa i pametna", "Moja jedina", "Zrele kajisije", "Srce ledeno", samo su neke od Halidovih pjesama koje publika obožava.

Osim glazbe, obožavatelji će ga pamtiti i po njegovoj humanosti. Tijekom agresije na BiH od 1992. do 1995. godine imao je više od 500 humanitarnih koncerata te je sve dao u dobrotvorne svrhe. I 2014. godine je Halid pokazao da ima veliko srce. Kad su razorne poplave pogodile BiH i mnoge njegove sugrađane ostavile bez krova nad glavom, upravo pjevač je ponudio podršku i smještaj ljudima koji su ostali bez svoga doma. Mnoge je smjestio u svoj hotel u Semizovcu kako bi im pomogao.

Osijek: Koncert Halida Bešlića u dvorani Gradski vrt | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)