Otkazana kultna krimi serija s Netflixa dobit će novu priliku?

Obožavatelji kriminalističke serije 'Mindhunter', koja je osvojila publiku i kritiku prikazom ranih dana FBI-jevog profiliranja serijskih ubojica, možda ipak mogu odahnuti. Iako je Netflix početkom 2023. potvrdio da treća sezona neće biti snimljena, najnovije izjave Holta McCallanyja, koji je utjelovio agenta Billa Tencha, unijele su novu nadu u budućnost serije.

Naime, tijekom promocije svoje nove serije The Waterfront, McCallany je otkrio da je nedavno razgovarao s Davidom Fincherom, redateljem i showrunnerom Mindhuntera, o mogućem nastavku, ali u drugačijem formatu.

- Rekao mi je da postoji mogućnost da se Mindhunter vrati kao tri filma u trajanju od dva sata - izjavio je McCallany. Dodao je kako su scenaristi već angažirani na projektu, ali da sve ovisi o tome hoće li Fincher biti zadovoljan scenarijima i pronaći vremena za realizaciju.

Foto: imdb

McCallany je posebno istaknuo koliko bi volio ponovno surađivati s kolegom Jonathanom Groffom, koji je nedavno osvojio Tonyja za najboljeg glumca na Broadwayu. Njihova kemija, kaže, bila je jedan od ključnih elemenata uspjeha serije.

- Moramo čekati najboljeg glumca na Broadwayu - našalio se McCallany, dodavši da je Groffova izvedba u predstavi 'Merrily We Roll Along' najbolja koju je vidio u posljednjih 20 godina.

Foto: imdb

Ako se projekt realizira, Mindhunter bi i dalje ostao pod okriljem Netflixa, a svi uključeni nadaju se da će Fincherov perfekcionizam i raspored dopustiti povratak ove kultne serije.

- Dobra vijest je da smo s The Waterfrontom već na Netflixu, a ti filmovi također bi bili prikazani na Netflixu. Dakle, što se tiče rasporeda i organizacije sve se može organizirati. No, sve ovisi o tome ima li David vremena i volje te je li zadovoljan materijalom. To je zasad veliko pitanje - zaključio je glumac.