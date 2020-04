Otkazivali mu organi, a sada se pohvalio: 'Čist sam 12 godina'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Eminem: Ponosan sam na kćer. Važno mi je da su djeca prizemna

Američki reper Eminem (47) sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama podijelio vrlo emotivnu obavijest. Iako inače baš i ne govori o intimnim stvarima, ova je zaslužila biti na njegovu Instagram profilu. Objavio je fotografiju 'čipa trijeznosti' i pohvalio se da je već 12 godina čist.

- Čistih 12, u knjigama. Ne bojim se - napisao je pjevač u opisu. O ovisnosti je govorio bez zadrške i tako je jednom prilikom otkrio da je znao piti i do 30 tableta protiv bolova i 40 do 60 tableta za smirenje u jednom danu.

- Ne znam u kojem je to točno trenutku postao problem. Sjećam se samo da mi se sve više i više sviđalo - rekao je u dokumentarcu 'How To Make Money Selling Drugs'.

Dok je 2000. radio na produkciji filma '8 Mile' shvatio je da ima problema s nesanicom jer je radio i po šesnaest sati dnevno. Prijatelj mu je rekao za Ambien, lijek koji inače pomaže ljudima da brže zaspu. Brzo se 'navukao' i kasnije je onda tako uzimao razne lijekove.

Prije 13 godina se predozirao, a doktori su mu rekli da je unio u sebe ekvivalent četiri vrećice heroina.

- Da sam dva sata kasnije došao u bolnicu, bio bih mrtav. Otkazivali su mi organi, jetra, bubrezi, sve. Stavljali su me na dijalizu i nisu mislili da ću preživjeti. Moje dno je trebala biti smrt - ispričao je za New York Times 2010. godine.

Zarekao se da više nikada neće dotaknuti drogu. Iako mu je bilo teško, zbog djece je odlučio da je tako najbolje. Zato je u potpunosti odlučio odustati od droge jer je htio gledati svoju djecu dok odrastaju. Kako ne bi pokleknuo, na tjednoj bazi ga je provjeravao pjevač Elton John (73). Pričali bi o svemu i kad bi se uvjerio da se pridržava svog obećanja, bio bi presretan, istaknuo je svojedobno izvor za strane medije.

