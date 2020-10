Otkrila svoju priču: Psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... mnogi se srame o tome govoriti

Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa, samo većini je sramota o tome pričati. Ja sam htjela podijeliti tu svoju priču zato što mislim da ću biti primjer drugima i dokaz da se sve može, rekla je

<p>Slavonka <strong>Matea Ilinčić </strong>(24) je u show 'Život na vagi' ušla sa 103,1 kg, a vaga je pokazala da je skinula 4,2 kilograma i time postala prva kandidatkinja koja je pala ispod sto kilograma.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>A prije nego što je stala na vagu, priznala je kako je nakon razvoda roditelja završila na liječenju u bolnici, a zbog terapije antidepresivima počela se debljati, javlja <a href="https://www.rtl.hr/tv/zivot-na-vagi/novosti/3909958/matea-i-zeli-svima-poruciti-da-nije-sramota-govoriti-o-mentalnom-zdravlju-kako-mi-se-sve-to-dogodilo-psihijatrija-bulimija-depresija-bipolarni-sad-zelim-biti-primjer-drugima-da-se-sve-moze/">RTL</a>.</p><p>- Moji vršnjaci i moja generacija, njima je najveći problem bio učenje ili najveća radost izlaženje i dečki... Ja sam samo vrijeme provodila u bolnicama, žalosno. Kako mi se sve to dogodilo: psihijatrija, bulimija, depresija, bipolarni... Puno čitam o tome i činjenica je da se to danas događa, samo većini je sramota o tome pričati - rekla je.</p><p>- Ja sam htjela podijeliti tu svoju priču zato što mislim da ću biti primjer drugima i dokaz da se sve može. Kako sam dobivala te terapije, tablete koje su debljale i pojačavale mi apetit, tako su moji kilogrami rasli i kad sam ja to primijetila onda sam se zapravo prežderavala pa onda povraćala - dodala je.</p><p>Inače, Matea je po zanimanju je ekonomistica, a obožava pisati prozu i za sebe kaže da je umjetnička duša. Do sada još nije imala ozbiljnu vezu, a krivnju za to pripisuje svom izgledu, kojim nije zadovoljna.</p><p>Priznaje da zbog sadašnjeg zdravstvenog stanja nema samopouzdanja i nezadovoljna je svojim životom pa to želi promijeniti pod svaku cijenu.</p><p>Sanja da jednog dana postane glumica, a voljela bi odjenuti i osjećati se ugodno u kratkim hlačicama i uskim haljinama kao i njezine vršnjakinje.</p><p>Zato se i prijavila u 'Život na vagi'. Vjeruje da će uz podršku trenera i ostalih natjecatelja doći do svojeg cilja - biti zadovoljna i sretna mlada žena.</p><p>- Ne pamtim kad sam zadnji put bila ispod 100 kilograma! - presretna je bila Matea.</p>