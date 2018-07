Otkrila tajnu izgleda, a prozvali je zbog 'neprivlačnih' stopala...

Say goodbye to acid forming, bulky bloaty whey protein🌱 @SUPERELIXIR Nourishing Protein is an all-plant, whey-free protein that helps maintain blood sugar levels, with natural metabolism boosters, fibre to keep you full for longer, B vitamins and all 9 amino acids 👏🏼 | 📷 @gillesbensimon Bahamas #superelixir #organic #dontbulkup #nowhey #allplant #nourishingprotein #cleanprotein #thebody #summer #alkalising #plantprotein #vanillaprotein #chocolateprotein To your door from welleco.com 🏡

A post shared by Elle Macpherson (@ellemacphersonofficial) on Sep 4, 2017 at 6:55am PDT