Otkrili detalje vjenčanja Selene Gomez i Bennyja Blanca: 'Teško će se uskladiti s Taylor Swift...'

U prosincu prošle godine glumica i pjevačica Selena Gomez (32) je objavila zaruke sa američkih producentom Bennyjem Blancom (37). Par je na društvenim mrežama podijelio zajedničke fotografije na kojima je vidljiv zaručnički prsten na Seleninoj ruci, uz natpis 'Zauvijek počinje sada'.

Zaruke su podržali fanovi i prijatelji, među kojima su Taylor Swift, Jennifer Aniston, Ashley Benson, Nina Dobrev i drugi.

- On je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila. Bolji od svih s kojima sam bila, i to je činjenica - napisala je svojevremeno pjevačica na društvenim mrežama.

O vjenčanju se zasad ne zna mnogo, ali izvor blizak paru otkrio je za Daily Mail da će trajati nekoliko dana i da je planirano za rujan. Održat će se u Montecitu, a pozvani su samo najbliži prijatelj, među njima i Taylor Swift, jedna od Seleninih najboljih prijateljica. Svoj dolazak je potvrdio i Ed Sheeran.

- Svi pozvani zamoljeni su da ponesu torbe za vikend i ostanu tijekom vikenda - rekao je izvor.

- Iako je riječ samo o prijateljima i obitelji, mnogi na tom popisu prijatelja su velike zvijezde, uključujući Taylor Swift i Travisa Kelcea, Selenine kolege iz 'Only Murders In The Building' i glazbene superzvijezde koje su Bennyjevi prijatelji, a s nekima je i surađivao - dodao je.

Par navodno ima problema uskladiti vjenčanje s prenatrpanim rasporedom Taylor Swift s kojom se Selena godinama druži.

- Selena zbilja sad uživa u statusu zaručnice, ali oduvijek sanja o braku - rekao je drugi izvor.

Blanco je nedavno u intervjuu otkrio kako će vjenčanje biti 'opušteno, ali nevjerojatno'.