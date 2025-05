Alergična na zaručnika? Selena Gomez dobila osip nakon prvog poljupca s Bennyjem Blancom

Selena Gomez (32) i njezin zaručnik producent Benny Blanco (37) u novom gostovanju u podcastu Table Manners podijelili su intimne detalje svog prvog poljupca, a najviše pozornosti privukla je Selenina iskrena priča o tome kako je zbog nervoze dobila osip na licu.

U razgovoru s voditeljicama Jessie i Lennie Ware, par se prisjetio večeri koju su proveli kod kuće, igrajući društvenu igru We're Not Really Strangers. Upravo tada dogodio se njihov prvi poljubac.

- Pisalo je da moraš uslikati selfie s osobom pored sebe. Naslonila se na moja prsa i fotografirala nas. Pogledao sam je i rekao si: 'Moram poljubiti ovu djevojku.' I jesam. A onda joj je srce počelo divlje lupati i dobila je osip po licu - rekao je Blanco.

Foto: Instagram / PROMO

Kad je voditeljica u šali komentirala da je možda alergična na njega, Benny je odgovorio.

- Da, bila je alergična na mene, bio sam toliko odbojan i odvratan.

Selena je potom pojasnila što se zapravo dogodilo

- Bila sam jako nervozna. Nisam se dugo nikome sviđala. Neki poljupci su samo zabavni, ali ovaj je bio drugačiji. Osjetila sam nešto dublje - priznala je.

Gomez je priznala i da je prije nego što je započela vezu s Blancom bila gotovo pet godina sama, a iza nje su ostali tek poneki neuspjeli spojevi. Zbog toga joj je početak veze bio posebno emotivan.

Osim tog trenutka, par je otkrio i još jedan simpatičan detalj iz ranih dana svoje veze. Naime, Selena je na početku dolazila na spojeve ranije nego što su dogovorili.

- Nije znala da moje sigurnosne kamere mogu snimiti ulicu, pa sam je često vidio kako sjedi u autu i čeka da dođe 'pravo' vrijeme za ulazak - prisjetio se Benny.

Selena je tada objasnila cijelu situaciju.

Foto: Instagram / PROMO

- Željela sam stići ranije, možda nazvati prijateljicu za podršku ili popraviti šminku. Bila sam stvarno nervozna jer mi se jako sviđao.

Danas, više od godinu dana otkako su zajedno, Gomez i Blanco ne kriju koliko su zaljubljeni.

- Taj poljubac bio je najbolja odluka mog života. Volim te - izjavio je Benny nedavno.