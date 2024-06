Otkrili istinu! Filip saznao što je Tamari smetalo, a ona priznala: 'I prijateljstvo je sada gotovo...'

Tamara i Filip su razgovarali pred stručnjacima sociološkog eksperimenta 'Braka na prvu' o njihovom odnosu, a Boris je komentirao kako se na Tamari vide njeni signali.

- Način na koji pričaš, način na koji ga gledaš, način na koji čekaš da ti odobri da nešto kažeš – to se vidi. Zašto se bojati emocije? Jesi li svjesna koliko se bojiš povrijeđenosti? - upitao ju je Boris, a Filip se s njim složio.

- Ti mi, na primjer, nisi rekla da ti smeta to što ti nisam odgovorio na poruku - komentirao je Filip, a Tamara je to potvrdila.

Foto: RTL

Tamara je jednom prilikom komentirala i kako bi muškarac trebao zavoditi ženu pa su sada stručnjaci komentirali da je to istina, no da je muškarcu ipak potrebno dati do znanja da joj se sviđa kako bi to mogao i učiniti.

- Nama je svima jasno da se Filip tebi sviđa, no jesi li ti to njemu rekla? - upitala je Sanela.

- Jasno mi je da ti se sviđa kao osoba, no ovdje pričamo o tome sviđa li ti se kao muškarac. Tamara, to je nama svima jasno - dodala je, a Tamara je odgovorila potvrdno.

Foto: rtl

- I prijateljstvo je gotovo - dodala je Tamara.

Sanela je komentirala kako joj je drago što je priznala.

- Ako tu i ne bude nešto više, ti znaš da si pokušala - zaključila je Sanela.

Foto: RTL