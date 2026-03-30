Otkrili koliko će dječji glumici iz novog 'Harryja Pottera' zaraditi

Prije nekoliko dana izašao je prvi trailer za novu seriju o čarobnjaku Harryju Potteru, a fanovi su podijeljeni. Dok su neki oduševljeni što stiže serija koja će podrobnije razraditi sve što filmovi nisu uspjeli, drugi navode kako za time nije bilo ni potrebe. HBO-ova adaptacija je izazvala i brojne reakcije oko novih glumica koji će utjeloviti mnogima omiljene likove, a sada je otkriveno i koliko će 'novi' Harry, Ron i Hermiona zaraditi samo na prvoj sezoni serije.

Izvor je za The Sun otkrio kako će Dominic McLauglin (12), Arabella Stanton (11) i Alastair Stout (12), samo za prvu sezonu dobiti svaki po 500.000 funti, odnosno - po epizodi će zaraditi 60.000 funti, odnosno nešto manje od 70.000 eura.

- Ako ovako nastave, bit će multimilijunaši prije nego što navrše 18 godina - rekao je izvor, prenosi Daily Mail.

- Puno je to novca za tako mladu djecu, no na putu su da postanu najpoznatija djeca na svijetu - dodao je izvor.

Tri je odabran između 32.000 djece koja su došla na audiciju, a HBO je ovih dana najavio kako će premijera serije biti već na Božić ove godine, što su fanovi dobro prihvatili jer je inicijalno planirana tek 2027. godine.

Što se tiče njihovih prethodnika, koji su tada slovili za najpoznatiju djecu na svijetu, i oni su se obogatili na filmovima. Kako navodi Screen Rant, Daniel Radcliffe je za film 'Harry Potter i Kamen mudraca' zaradio milijun dolara, a taj se iznos znatno povećavao kroz godine. Za posljednja dva filma 'Harry Potter i Darovi smrti' zaradio je čak 50 milijuna dolara.

Emma Watson je za prvi film zaradila manje od milijun dolara, a za posljednja dva 30 milijuna, kao i Rupert Grint.