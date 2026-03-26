Novi Snape iz serije o Harryju Potteru dobiva prijetnje smrću

Govorili su mi: 'Odustani ili ću te ubiti'. Realnost je takva da ako otvorim Instagram, vidjet ću poruku u kojoj netko prijeti da će mi doći kući i ubiti me, rekao je glumac Paapa Essiedu u intervjuu za The Times. Essiedu, koji je dobio ulogu profesora Snapea u novoj HBO-ovoj seriji o Harryju Potteru, našao se na meti rasističkih uvreda i prijetnji smrću, zbog čega je produkcija uvela i pojačane sigurnosne mjere.

Casey Bloys, direktor mreže, izjavio je za Variety da su 'očekivali ovakvu reakciju' s obzirom na strastvenu bazu obožavatelja te da na setu imaju 'ozbiljan sigurnosni tim'. Unatoč svemu, Essiedu kaže da ga zlostavljanje dodatno motivira.

​- Iako se nadam da ću biti dobro, nitko ne bi trebao prolaziti kroz ovo samo zato što radi svoj posao. Mnogi ljudi riskiraju živote na svojim poslovima. Ja glumim čarobnjaka u Harryju Potteru. Lagao bih kad bih rekao da to ne utječe na mene - dodao je.

Foto: NIPI

Podršku mu je na X-u pružio i Jason Isaacs, koji je u originalnim filmovima glumio Luciusa Malfoya. Nazvao je kritičare rasistima i istaknuo kako je Essiedu jedan od najboljih glumaca koje je imao priliku upoznati.

Podsjetimo, HBO je nedavno objavio prvi teaser za seriju 'Harry Potter and the Philosopher’s Stone', koja na platformu Max stiže na Božić, a reakcije publike već su podijeljene.

POGLEDAJTE TRAILER:

Dok jedni ističu kako ih je trailer vratio u djetinjstvo i hvale vjernost detaljima iz knjiga, drugi smatraju da nova verzija nije potrebna te kritiziraju izostanak prepoznatljive glazbe Johna Williamsa.