Obavijesti

Show

Komentari 0
POGLEDAJTE!

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Objavljen prvi trailer za novu 'Harry Potter' seriju
5
Foto: Promo/HBO

HBO je napokon otkrio prve kadrove dugo iščekivane serije “Harry Potter”, donoseći novu generaciju glumaca i svježu interpretaciju čarobnjačkog svijeta. Fanove očekuje vjerna adaptacija knjiga

Obožavatelji čarobnjačkog svijeta napokon su došli na svoje! HBO je objavio prvi trailer za nadolazeću seriju “Harry Potter”, koja će premijerno biti prikazana tijekom Božića 2026. godine.

Trailer gledatelje vraća na sam početak priče, prikazujući mladog Harryja kako živi u skučenom prostoru ispod stepenica kod obitelji Dursley. Izložen zadirkivanju rođaka Dudleyja i strogom ponašanju tetke Petunije, Harry isprva vjeruje da je običan dječak – sve dok ne primi pismo koje mu mijenja život.

POGLEDAJTE TRAILER:

U nastavku vidimo Hagrida kako mu otkriva istinu o čarobnjačkom svijetu i njegovim roditeljima, nakon čega Harry kreće na svoje prvo putovanje u Hogwarts. Kultna scena na peronu 9 i ¾ te ukrcavanje na Hogwarts Express ponovno oživljavaju čaroliju koja je obilježila generacije.

Na vlaku upoznaje Rona i Hermionu, s kojima brzo razvija prijateljstvo. Trailer donosi i niz kratkih scena iz Hogwartsa – od istraživanja dvorca do prvih lekcija i metlobojskog terena, uz pojavljivanja ključnih likova poput Dumbledorea, Snapea i Draca Malfoya.

U glavnoj ulozi Harryja Pottera pojavljuje se Dominic McLaughlin, dok Rona Weasleyja glumi Alastair Stout, a Hermionu Granger Arabella Stanton. Među ostalim glumačkim imenima ističu se John Lithgow kao Dumbledore, Paapa Essiedu kao Snape te Nick Frost u ulozi Hagrida.

Serija će vjerno pratiti knjige J.K. Rowling, pri čemu će svaka sezona adaptirati jednu knjigu iz slavnog serijala. Gledatelji tako mogu očekivati detaljno razrađene priče, prepoznatljive scene i bogat svijet magije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026