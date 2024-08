Otkrili naziv 3. dijela 'Avatara'

James Cameron, redatelj 'Avatara' i zvijezde filma Zoe Saldana i Sam Worthington otkrili su službeni naslov trećeg nastavka tog popularnog filma u petak, javlja Variety, a zvat će se 'Fire and Ash', odnosno 'Vatra i pepeo'. Iako je Cameron odlučio da neće prikazati nikakve snimke za sad, poručio je kako će u ovom filmu biti 'puno više Pandore'.

- To je jedna luda avantura za gledatelje, ali je i jako emotivno, puno više nego prije - poručio je Cameron.

Treći nastavak snimao je paralelno s 'Avatar: The Way of Water', odnosno drugim nastavkom, a na čiju će se radnju treći dio nadovezati.

Avatar: The Way Of Water photo call - London | Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

- Ima novih likova, a jednog ćete baš voljeti, odnosno voljet ćete ga mrziti - otkrio je.

Među novim će se glumcima naći Oona Chaplin, David Thewlis i Michele Yeoh, a uz Worthingtona i Saldanu, u treći dio Avatara vraćaju se Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco i Dileep Rao.

'The Way of Water i 'Fire and Ash' zamišljeni su isprva kao jedan film, no tijekom pisanja scenarija, Cameron je odlučio da postoji previše materijala i da je bolje podijeliti priču na dva dijela.