Preminuo je Jon Landau, poznat producent Avatara i Titanica: On je bio strastveni vizionar u filmu

Oscarom nagrađeni producent, Jon Landau, preminuo je u 63. godini. Blisko je surađivao s redateljem Jamesom Cameronom na filmovima 'Titanic' i 'Avatar'.

Alan Bergman, supredsjednik Disney Entertainmenta, potvrdio je Jonovu smrt. Uzrok smrti producenta nije naveden.

James Cameron and Jon Landau’s Handprints and Footprints Ceremony | Foto: OConnor / AFF-USA.com/PRESS ASSO

- Jon je bio vizionar čiji su izniman talent i strast oživili neke od najnezaboravnijih priča na velikom platnu. Njegov izvanredan doprinos filmskoj industriji ostavio je neizbrisiv trag i jako će nam nedostajati. Bio je legendaran i uspješan producent, a još bolja osoba, koja je nadahnjivala sve oko sebe - rekao je Bergman.

Bergman i Landau snimili su neke od najvećih filmskih blockbustera kao što su 'Avatar' i njegov nastavak 'Avatar: The Way of Water'.

Landau je započeo karijeru 1980-ih kao voditelj produkcije i pomalo je napredovao sve do mjesta producenta Titanica.

James Cameron and Jon Landau’s Handprints and Footprints Ceremony | Foto: OConnor / AFF-USA.com

S 29 godina, postao je izvršni potpredsjednik produkcije dugometražnih filmova u 20th Century Foxu, gdje je nadgledao filmove kao što su 'Umri muški 2', 'Posljednji Mohikanac' i 'Istinite laži'.

Nakon što je Landau otišao iz Foxa, legendarni James Cameron upitao ga je želi li pročitati scenarij za projekt koji je imao kodno ime 'Planet Ice'.

Landau je pristao i to je na kraju postao Titanic, a Jonova suradnja s Cameronom dovela je do osvajanja prestižne filmske nagrade Oscar u kategoriji za najbolji film.

Avatar: The Way Of Water photo call - London | Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

'Titanic' je premašio milijardu dolara globalne zarade na kinoblagajnama i osvojio 11 Oscara.

- Ne znam glumiti, ne mogu skladati i ne znam raditi vizualne efekte. Valjda zato produciram - rekao je Landau nakon što je primio nagradu s Cameronom. Suradnja Jona i Jamesa nastavila se pa je Landau postao glavni izvršni direktor u Cameronovom Lightstorm Entertainmentu.