Otkrili su ime kćeri Lady Gage

Lady Gaga (40) i njezin zaručnik Michael Polansky (42) postali su roditelji. Dobili su djevojčicu kojoj su dali ime Rose, a njezino puno ime je Rose Bean Polansky.

TMZ je prvi objavio ime njihove kćeri nakon što je dobio uvid u rodni list. Prema dokumentu Rose je rođena 9. lipnja u 23:19 u medicinskom centru Cedars-Sinai u Los Angelesu. Par je trudnoću i porođaj uglavnom držao podalje od javnosti. Izvor blizak paru rekao je za People da su Gaga i Polansky uzeli slobodno ljeto kako bi se posvetili kćeri.

- Oboje jednostavno blistaju dok pričaju o roditeljstvu - rekao je izvor te dodao da Polansky djeluje poletnije i sretnije.

Foto: DPA

Lady Gaga se nakon završetka turneje Mayhem Ball u travnju rijetko pojavljivala u javnosti. Posljednji put viđena je u kolovozu, kad se u sjevernoj Kaliforniji fotografirala s obožavateljem. Pjevačica je i prije govorila da želi osnovati obitelj. U intervjuu za Rolling Stone u studenome 2025. otkrila je koliko joj je majčinstvo važno.

- Najviše na svijetu želim biti majka - rekla je tad.

Govorila je i o Polanskom te rekla da vjeruje da će biti 'predivan otac'. Dodala je da su oboje jako uzbuđeni zbog osnivanja obitelji.