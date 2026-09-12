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40-GODIŠNJA PJEVAČICA

Lady Gaga dobila je prvo dijete

Piše Maša Mai Čigir,
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Lady Gaga dobila je prvo dijete
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Foto: Instagram
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Lady Gaga i njezin zaručnik Michael Polansky dočekali su svoje prvo dijete, a novopečeni roditelji viđeni su u šetnji s bebom

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Popularna pjevačica, Lady Gaga, i njen zaručnik Michael Polansky postali su roditelji po prvi put, prenosi PageSix. Ime, spol te kada je dijete rođeno još nije potvrđeno, a tročlana obitelj viđena je u šetnji u Kaliforniji.

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Foto: Instagram

Pjevačica, pravog imena Stefani Joanne Angelina Germanotta, i 42-godišnji poduzetnik posljednjih su mjeseci uspješno izbjegavali javnost. Gaga (40) i Polansky zaručeni su od 2024. godine, a njihova sve rjeđa pojavljivanja u posljednje vrijeme potaknula su nagađanja o statusu njihove veze. Gaga je posljednji put javno viđena u kolovozu, kada je u Kaliforniji zastala kako bi se fotografirala s obožavateljem, a prije toga pojavila se u svibnju u Los Angelesu, gdje je prisustvovala događanju u poznatom trgovačkom centru The Grove.

Lady Gaga And Michael Polansky Arrive At Cipriani Hotel During Venice Festival - 2 Sep 2024
Foto: Profimedia

Pjevačica je u travnju završila svoju veliku svjetsku turneju The Mayhem Ball, koja je trajala gotovo devet mjeseci tijekom kojih je imala čak 86 nastupa diljem svijeta. Izvor blizak pjevačici ranije je za Page Six rekao da Gaga nakon završetka turneje jednostavno želi malo privatnosti.

- Od svoje 22. godine praktički nije imala privatni život. Otkako je završila turneju, povukla se i živi mirnije - rekao je izvor, dodajući da je 'sve u redu' te da njeni najbliži podržavaju činjenicu da je Polansky uz nju.

- Imaju nevjerojatno siguran i ispunjen svijet ljubavi. Čini se da je to za nju vrlo sigurno mjesto - dodao je izvor.

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Javnost ih je počela povezivati još 2019. godine, a oni su svoju vezu tijekom godina uglavnom držali podalje od medija. Pjevačica je nakon zaruka 2024. godine sve otvorenije govorila o želji da jednoga dana postane majka. U intervjuu za The New York Times iz ožujka 2025. priznala je da se veseli majčinstvu, iako je ranije imala određene strahove vezane uz tu životnu ulogu.

- Uzbuđena sam što ću postati majka. Nekada sam imala mnogo strahova oko toga - rekla je tada.

Foto: Instagram

Gaga je također istaknula da joj je posebno važno omogućiti vlastitoj djeci da sami pronađu svoj put.

- Najvažnije mi je da svoju djecu ne prisiljavam da žive život koji nisu sami odabrali. Želim im dati prostor da otkriju tko su - objasnila je.

Ipak, priznala je da se istodobno borila s pitanjem kako bi dolazak djeteta promijenio njezin život.

- Ponekad sam u sukobu sama sa sobom dok se pripremam, nadam se, uskoro postati majka. Danas je prekrasan dan, ali cijeli dan vrti se oko mene - rekla je pjevačica.

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