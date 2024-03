Otkrili su nepoznate detalje o smrti kraljice Elizabete: 'Sve su počeli planirati par godina prije'

Kraljevska biografija 'Charles III: New King, New Court. The Inside Story' zaludila je svijet nakon što je objavljena 18. siječnja ove godine. Pisac Robert Hardman, novinar Daily Maila, u njoj je opisao i otkrio do tada nepoznate činjenice o kraljevskoj obitelji i trenutke koje je ona proživjela. U knjizi je najviše pisao o smrti kraljice Elizabete II. nakon što je 70 godina bila na tronu te o vladavini kralja Charlesa. Ovo su neka od najvećih otkrića o kojima je pisao u biografiji.

Kraljica je na dužnosti ostala sve do kraja

Dan prije smrti, 7. rujna 2022., kraljica Elizabeta je provela dan u krevetu u Baltimoreu, ali je planirala djelomično sudjelovati u dogovorenom sastanku Tajnog vijeća. Dogovoreni je sastanak u posljednji trenutak bio otkazan. Kraljičin privatni tajnik Sir Edward Young je kratko prije njezine smrti otvorio posljednju crvenu kutiju upućenu njoj te tamo pronašao poveću listu kandidata za Red za zasluge. Na istoj je listi kraljica odabrala pojedince te ih označila kvačicama.

Dva dana prije smrti je izvršila jedan od posljednjih zadataka. 'Čak i na svojoj samrtnoj postelji, bilo je posla za obaviti. I ona ga je i obavila', napisao je Hardman.

Foto: PROFIMEDA

Elizabeta je znala da joj se zdravlje pogoršalo

Kraljica Elizabeta je tijekom svoje karijere rijetko bila bolesna. Imala je problema s leđima, operirala je i koljeno, ali su svi bili uvjereni da će doživjeti 100. Međutim, u posljednjoj godini života je kraljica pretrpjela nekoliko različitih zdravstvenih tegoba.

U listopadu 2021. godine je u tajnosti završila u bolnici na preliminarnom pregledu. Tada je prvi put prenoćila u bolnici nakon osam godina. Uskoro su krenuli veći problemi, u javnosti se pojavljivala sa štapom, a morala je i otkazati brojna putovanja. Nekoliko je mjeseci obavljala lakše kraljevske dužnosti, a početkom rujna 2022. godine su ju stavili pod liječnički nadzor u Balmoralu.

Foto: POOL

Počelo je planiranje vladavine kralja Charlesa

Suradnici kraljevske obitelji su se pripremili za kraljičino sporo pogoršavanje zdravstvenog stanja ili za 'iznenadni javni kolaps'. Nekoliko godina prije njene smrti počelo je tajno planiranje za slučaj u kojemu će kralj Charles postati vladar. Opcije su varirale od toga da je Charles minimalno bio uključen u kraljevske dužnosti do toga da Charles obavlja njezine dužnosti tijekom razdoblja njezine nesposobnosti.

Charles i Camilla proveli su kraljicom sat vremena

Kralj Charles i kraljica Camilla su helikopterom stigli u Birkhall, na imanju Balmoral. Potom je tadašnji princ dovezao sebe i Camillu u dvorac Balmoral. Tamo ih je dočekala princeza Anne, koja je odsjela na imanju. Ona ih je odmah odvela do kraljičinog kreveta kako bi proveli vrijeme s njom.

Tada je Charles svojim sinovima rekao da što brže dođu u dvorac kako bi se posljednji put pozdravili s kraljicom. Princ William je također došao prvim letom, koji mu je osigurala Kraljevska zračna snaga, a princ Harry, koji je tada već bio u Londonu, je unajmio avion do Aberdeena.

Foto: HENRY NICHOLLS

Kate Middleton se nije došla pozdraviti od kraljice

Princ Harry opisao je posljednje kraljičine trenutke u svojim memoarima 'Rezerva' te u njima rekao da ga je povrijedilo to što ga je otac zamolio da ne dovede Meghan sa sobom u Balmoral. Ono što ga je umirilo je bilo to što ni Kate nije došla oprostiti se od kraljice. Međutim, iako su prvo tvrdili da Kate nije bila pozvana, Hardman piše da je ipak bila pozvana. Kate je tada odlučila ostati kući i brinuti se o djeci koja su tada kretala u novu školu.

Foto: Phil Noble/PRESS ASSOCIATION

Prinčevi nisu bili u dobrim odnosima

- Princ William nije smatrao ovaj trenutak prigodnim za vođenje intenzivno teških razgovora koje je trebao voditi s bratom - napisao je novinar. William se na Harryja naljutio nakon intervjua s Oprah Winfrey, u kojem su Harry i Meghan tvrdili da je Kate rasplakala Meghan zbog haljine za djeveruše te da je kraljevska obitelj izrazila zabrinutost zbog boje kože njihovog sina Archieja.

Odnosi prinčeva dodatno su se pogoršali nakon što je Harry objavio svoje memoare, u kojima je rekao da je bratu poslao poruku prije nego što je stigao u Balmoral, ali da na nju nije dobi odgovor. Osim toga, princ William je bio izrazito ljut zbog komentara koji je Harry navodno uputio njegovoj supruzi Kate Middleton u Netflixovom dokumentarcu 'Harry & Meghan'. 'Može postojati iskušenje ili nagon vjenčati se s nekim tko odgovara kalupu, za razliku od nekoga s kim vam je možda suđeno biti', Harryjeve su riječi iz dokumentarca, u kojima se princ William pronašao.

Foto: Victoria Jones/PRESS ASSOCIATION/Ilustracija

Kraljica je preminula u snu

Kraljičin privatni tajnik je nakon njezine smrti napisao bilješku kako bi zabilježio značajan događaj za kraljičine potomke. Ista se bilješka danas čuva u Kraljevskom arhivu, a u njoj piše da je kraljica preminula mirno u snu, bez ikakve boli.

Kako je kralj Charles saznao za majčinu smrt?

Kralj Charles radio je u vrtu u Birkhallu. Brao je gljive, a onda je primio poziv od svoje sestre, koja mu je poručila da odmah dođe. Kralj i Camilla ubrzo su ponovno bili u automobilu, ali nisu stigli do dvorca prije nego što je kraljica preminula.

- U trenutku kada je skrenuo s B976 u stražnji dio imanja kad su ga, u dobi od 73 godine, prvi put nazvali 'Vašim veličanstvom'. Nema potrebe dalje objašnjavati - napisao je Hardman.

Foto: Eddie Mulholland/PRESS ASSOCIATI

Harry, Charles i William nisu večerali zajedno te večeri

Princ Harry također nije stigao na vrijeme kako bi posljednji put vidio svoju baku. Kasnije je, u svojim memoarima, otkrio da je za njezinu smrt saznao zbog obavijesti na mobitelu koja je stigla od BBC-ja. Novinar Daily Maila je u svojoj biografiji naveo da je kralj Charles nekoliko puta pokušao nazvati Harryja, ali neuspješno.

Te večeri je kralj Charles večerao sa svojom suprugom Camillom i sinom, princem Williamom, dok je Harry objedovao sam.

- Kralj je morao imati važan, ali diskretan razgovor sa starijim sinom. Inače bi ovakav trenutak uključivao i njegovog mlađeg sina. Ali, ne više - napisao je.

Foto: POOL/Reuters/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Rizik od katastrofe na procesiji

Pogreb kraljice Elizabete je bio, kako piše Hardman, 'komedija pogrešaka'. Organizatori su istaknuli da je sve što je moglo poći po krivu, pošlo po krivu. Pažljivo kalkulirano vrijeme parade nije uključivalo drugačije duljine i brzine koraka gardista i kraljevske mornarice koja je nosila top od dvije tone. Ovo je značilo da se prednji dio parade odvojio od lijesa i ostalog dijela parade.

Osim toga, gajde su kretale u krivo vrijeme, a jedan od članova Tjelesna garde je gotovo bio 'zgnječen' između topa i Wellington Archa nakon što je krenuo u krivom smjeru.

Foto: PETER NICHOLLS