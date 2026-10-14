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NEZGODA U ZATVORU

Otkrili zašto je Diddy krvave glave hitno prevezen u bolnicu

Piše Magdalena Mucić,
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Otkrili zašto je Diddy krvave glave hitno prevezen u bolnicu
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Foto: Benkey/PRESS ASSOCIATION
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Reper je u nedjelju hitno iz zatvora prebačen u bolnicu s ozljedama glave

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Sean Diddy Combs (56) u nedjelju je iz zatvora Fort Dix u New Jerseyu vozilom hitne pomoći prebačen u obližnju zdravstvenu ustanovu zbog hitnog medicinskog slučaja. Po pisanju TMZ-a, reper je imao krvavu glavu, no nije bio u životnoj opasnosti. Page Six sada doznaje kako je Diddy ozljedu zadobio udarivši glavom o krevet na kat. Izvor je rekao kako je Diddy udario glavom o donji dio kreveta iznad sebe i dodao kako se sada osjeća znatno bolje. 

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Combs je u srpnju 2025. proglašen krivim po dvije točke optužnice za organiziranje prijevoza ljudi radi prostitucije te je osuđen na 50 mjeseci zatvora. Reper je cijelo vrijeme nijekao optužbe. 

NBC News izvijestio je u rujnu da Combs u zatvoru uživa u povlaštenim uvjetima, nakon što su četiri anonimna zatvorenika tvrdila da za njega drugi zatvorenici čiste i kuhaju. Pisali su i da Combs ima pristup 'nekim prilično luksuznim stvarima', uključujući vrhunska alkoholna pića, antidepresive i mobitel.

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Foto: Tammie Arroyo/AFF-USA.com/PRESS

- Ovo nije nešto što se inače viđa u zatvoru. Izgleda ludo, ali, opet, riječ je o Diddyju, rekao je tada izvor, no iz Saveznog zavoda nisu komentirali te tvrdnje kazavši kako zbog pruvatnosti, sigurnosti i zaštite ne mogu govoriti o uvjetima u kojima borave zatvorenici u ustanovi niske razine sigurnosti.

Prema pisanju TMZ-a, osnivač diskografske kuće Bad Boy Records nakon tih je izvješća vraćen u samicu. Navodno je Diddy više puta sudjelovao u tučnjavama te kršio pravila o korištenju mobitela. Zato je izgubio pravo na zatvorsku kupovinu u trajanju od 400 dana - povlasticu koja zatvorenicima omogućuje kupnju grickalica i drugih proizvoda, kao i 41 dan mogućeg skraćenja kazne zbog primjerenog ponašanja. Datum njegova izlaska iz zatvora, koji je prvotno bio određen za 21. siječnja 2028., pomaknut je na 2. ožujka 2028.

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