Otkrio zašto nije ustao tijekom himne: 'Pričao sam s Beyonce'

Super Bowl u ponedjeljak nisu propustili ni glazbene zvijezde i par, Jay-Z (50) i Beyonce (38) koji su na jedan od najvećih sportskih događaja u Americi došli sa kćeri Blue Ivy (8). Iako su na sebi nosili odjeću vrijednu nekoliko tisuća dolara te se ponašali kao prave zvijezde, glazbeni par šokirao je obožavatelje svojim ponašanjem za vrijeme otvaranja događaja.

Foto: Doug Peters/Press Association/PIXSELL

Jay-Z i Beyonce ostali su sjediti za vrijeme himne koju je pjevala Demi Lovato (27) te se naginjali kako bi mogli vidjeti na teren. Brojnim obožavateljima nije bilo jasno zbog čega je par ostao sjediti kad kultura nalaže da je pristojno stajati za vrijeme nacionalne himne.

Nakon što su Jay Z i Beyoncé izazvali pomutnju ispostavilo se da nisu slali nikakvu političku izjavu. Jay Z se u utorak se pojavio na Sveučilištu Columbia gdje je odgovarao na pitanja sveučilišnog profesora, a jedno od njih bilo je i jesu li on i njegova supruga slali kakvu poruku kad nisu ustali za vrijeme himne, piše TMZ.

Beyoncé and Jay Z watching Demi Lovato perform the National Anthem at the #SuperBowl. pic.twitter.com/XJjnIVNjWl