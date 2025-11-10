Otkriven je uzrok smrti Acea Frehleya, osnivača benda KISS, nakon što je gitarist preminuo 16. listopada u 74. godini života. Bivši gitarist KISS-a preminuo je od ozljeda glave izazvanih tupom silom uslijed pada, potvrdio je Ured mrtvozornika okruga Morris, javlja People. Način smrti službeno je okarakteriziran kao nesretan slučaj.

Frehleyeva obitelj objavila je njegovu smrt 16. listopada u priopćenju u kojem su naveli da su “potpuno shrvani i slomljena srca”.

Obitelj je u priopćenju navela da je glazbenik, rođen kao Paul Frehley, preminuo ranije toga dana u Morristownu, New Jersey, nakon nedavnog pada u svom domu. TMZ je ranije izvijestio da je bio na aparatima za održavanje života zbog krvarenja u mozgu, uzrokovanog padom nekoliko tjedana ranije.

“Potpuno smo shrvani i slomljena srca. U njegovim posljednjim trenucima imali smo sreću da ga okružimo ljubavlju, toplim riječima, molitvama i mirom dok je napuštao ovaj svijet,” stoji u priopćenju.

Nastavili su: “Čuvamo uspomene na sve njegove najljepše trenutke, njegov smijeh, te slavimo njegovu snagu i dobrotu koju je dijelio s drugima. Veličina njegovog odlaska je golema i teško shvatljiva. Prisjećajući se svih njegovih izvanrednih životnih postignuća, uspomena na Acea zauvijek će živjeti!”

Frehley je 25. rujna na Instagramu obavijestio fanove o padu, koji je tada opisao kao “manji”, i objasnio da mora otkazati nastup zakazan za sljedeći dan u Lancasteru, Kalifornija, prema preporuci liječnika.

“Ace se veseli nastavku turneje i završetku rada na svom sljedećem albumu Origins Vol. 4,” stajalo je u objavi. No, 6. listopada otkazao je ostatak svojih planiranih koncerata za 2025. godinu “zbog trajnih zdravstvenih problema.”

Frehley, poznat po svojoj personi i šminki “Spaceman”, bio je suosnivač KISS-a 1973. godine, a bend je napustio 1982. Nakon odlaska osnovao je vlastitu grupu Frehley’s Comet, koja je izdala dva albuma, te započeo uspješnu solo karijeru 1978. godine s istoimenim albumom koji je postao platinasti. S albumom Space Invader iz 2014. godine, Frehley je postao jedini član KISS-a koji je sa solo albumom dospio u Top 10 Billboard 200 ljestvice, prema njegovoj biografiji.