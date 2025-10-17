Obavijesti

IMAO JE 74 GODINE

Preminuo je Ace Frehley, jedan od osnivača benda KISS

Piše Sara Študir,
Preminuo je Ace Frehley, jedan od osnivača benda KISS
Foto: Profimedia

Nekadašnji gitarist i osnivač jednog od najpoznatijih rock i metal sastava preminuo je jučer nakon što je prije nekoliko tjedana pao u svom domu

Obožavatelje legendarnog KISS-a jučer je šokirala vijest da je preminuo jedan od osnivača benda, Ace Frehley. Gitarist, koji je imao i iznimno uspješnu samostalnu karijeru, umro je u 75. godini u Morristownu, koji se nalazi u New Jerseyju. Tužnu je vijest podijelila njegova obitelj za People, te na njegovom profilu na Instagramu.

- Potpuno smo slomljeni i tužni. U njegovim posljednjim trenucima, imali smo sreću da ga možemo okružiti lijepim, brižnim i umirujućim riječima, mislima, molitvama i namjerama kada je napuštao svijet'. Cijenimo sva njegova najbolja sjećanja, njegov smijeh, i slavimo njegovu snagu i ljubaznost koje je upućivao drugima. Magnituda njegovog odlaska ima epske razmjere te nadilazi shvaćanje - objasnili su njegovi najbliži te zaključili: 'Reflektirajući sva njegova nevjerojatna životna postignuća, sjećanje na Acea će nastaviti živjeti zauvijek!'

Pretpostavlja se da je Frehley preminuo zbog pada u svom domu, od prije nekoliko tjedana, koji je uzrokovao krvarenje na mozgu, piše TMZ. Zbog ovog je nesretnog slučaja legendarni gitarist završio na aparatima za održavanje života.

Neposredno nakon pada, 25. rujna, na njegovom se Instagram profilu pojavila izjava u kojoj je rečeno da je glazbenik primoran otkazati koncert koji je idućeg dana trebao održati u kalifornijskom Lancasteru. Također, napomenuto je kako je u dobrom stanju te da se radi o manjoj nezgodi. Ubrzo nakon toga, otkazani su i ostali koncerti.

Foto: Instagram

Kao što je ranije spomenuto, ovaj je gitarist bio jedan od osnivača legendarnog benda, zajedno s Paulom Stanleyjem, Geneom Simmonsom i Peterom Crissom. KISS, koji je osnovan davne 1973. u New Yorku, stekao je svjetsku slavu, a još i danas je poznat po ekstravagantnoj odjeći članova te neobičnoj šminku koju su nanosili na lice. Njihovi nastupi također nisu bili ništa manje spektakularni, a često su upotrebljavali i pirotehniku.

Koncert grupe KISS u Areni Zagreb
Koncert grupe KISS u Areni Zagreb | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Frehley je bend napustio 1982., no ponovno mu se pridružio 1996. godine. Sastav, koji su proslavili žanrovi poput rocka i metala, ovaj je glazbenik konačno napustio 2002. godine, nakon što su održali svoju prvu 'oproštajnu' turneju. Prije par godina, u sklopu jedne takve turneje, KISS je nastupio i u zagrebačkoj Areni.

