Tiffany (27) i Vanessa Trump (43) imale su 'neprikladan i opasan odnos' s tajnim agentima koji su ih čuvali za vrijeme predsjedništva Donalda Trumpa (74), otkriveno je u novoj knjizi o američkoj tajnoj službi čija je autorica Carol Leonnig (55).

Naime, Leonnig je novinarka i dobitnica Pulitzerove nagrade čija će knjiga pod nazivom 'Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service' biti objavljena idući tjedan.

Novinari Guardiana i Washington Posta uspjeli su doći do informacija koje se nalaze unutar još neobjavljene knjige, a u kojima se spominju intimni odnosi Tiffany i Vanesse Trump s njihovim zaštitarima.

Naime, Vanessa je navodno započela vezu s tajnim agentom koji se brinuo za sigurnost nje, supruga i njihove djece. Još nije poznato kako je došlo do afere, ali stoji činjenica da je Vanessa u ožujku 2018. godine podnijela zahtjev za razvodom braka. Autorica knjige piše kako tajni agent nije dobio otkaz niti bilo kakvu sankciju koja bi mogla ostaviti posljedice u njegovoj profesionalnoj karijeri, piše The Guardian.

Kćer Donalda, Tiffany, spetljala se s tajnim agentom s kojim je i provodila puno vremena nasamo. Šefovi tajne službe tada su se 'zabrinuli koliko se Tiffany zbližila s visokim tamnim i zgodnim agentom', piše u knjizi.

I Tiffany i agent rekli su kako se ništa loše nije događalo u njihovom odnosu te kako priroda posla tajnog agenta podrazumijeva da provode puno vremena nasamo, piše Leonning.

Tajni agent koji ju je čuvao kasnije je premješten po službenoj dužnosti.

Autorica knjige također navodi kako još uvijek nije jasno je li i sam Donald Trump znao što se u Bijeloj kući govori o odnosu njegove kćeri i snahe i njihovih čuvara. No, poznato je kako je Trump vrlo često govorio da se moraju smijeniti tajni agenti koji su 'predebeli' ili 'preniski' za taj posao.

- Želim ove debele dečke dalje od moje službe - rekao je, navodno, bivši predsjednik SAD-a i tako zbunio osoblje iz svog ureda čiji su dio bili i tajni agenti.

- Kako će zaštiti mene i moju obitelj ako ne mogu trčati ulicom? - dodao je Trump.

Naime, agentima tajne službe strogo je zabranjeno imati intimne i osobne odnose s ljudima koje štite.

Knjiga izlazi 18. svibnja, a s njom i svi detalji neprikladnih odnosa. Američka javnost uskoro će doznati što je novinarka Leonnig saznala i napisala o Trumpovoj kćeri i bivšoj snahi Vanessi, prvoj supruzi Donalda Trumpa mlađeg.