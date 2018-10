Otkriveno kada glavni glumac napušta seriju 'Živi mrtvaci'

Otkako je započela serija 'Živi mrtvaci' jasno nam je bilo koliko su odbrojani dani svakom liku koji se pojavljuje u toj seriji. A vrijeme je došlo da se oprostimo i od glavnog lika, Ricka Grimesa. Već mjesecima je bilo poznato da Andrew Lincoln, glumac koji glumi Ricka, napušta seriju, poslije devet odrađenih sezone. Međutim, nije do sada bilo jasno kako točno će Rick napustiti seriju, kao što nismo znali kada točno odlazi. Odgovor nam dolazi 4. studenog.

Rickova konačna epizoda, koja nam dolazi za deset dana, naziva se 'What Comes After', a službeni sinopsis o epizodi rekao je dosta, ali ipak ne dovoljno da bi nam otkrio kritične detalje.

- Rick je prisiljen suočiti se s prošlošću dok se bori da održi sigurnost zajednice i zaštiti budućnost koju su on i Carl zamislili - rečeno je u sažetku.

