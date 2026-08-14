Otokar Levaj s obitelji u paklu požara: Vatra se naglo počela širiti, u zadnji čas smo pobjegli

U paklu požara u Omišu bio je i poznati hrvatski glumac Otokar Levaj, koji se sa sinom i snahom evakuirao kad je vatra već došla u neposrednu blizinu njihove kuće u Lokvi Rogoznici.

- Vatra se naglo počela širiti, a maknuli smo se kad je već bila jako blizu kuće. Srećom, kod nas je prilično čista situacija što se tiče stabala, imamo samo nekoliko maslina i jedan bajam blizu kuće. Doduše, susjed nam je javio da tih stabala sada više nema, ali da je kuća OK, a to je najvažnije - rekao je Levaj u telefonskom razgovoru za Dnevnik.hr.

storyeditor/2022-08-11/PXL_100822_95058881.jpg | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL/PROMO

Njegov je sin Marin u zadnji čas spašavao kuću pa otkrio detalje situacije.

- Mirno smo sjedili i pili kavu kad su nas turisti upozorili da se na brdu vidi požar. U prvi mah nismo se previše brinuli jer požari na ovom području i nisu baš rijetki, a ovaj je bio oko 200 metara od nas. No, u svega nekoliko minuta situacija se okrenula i shvatili smo da požar ide prema nama, i to brzo - ispričao je Marin.

Kaže kako su brzo uzeli laptope, dokumente i novac, a otac i supruga sjeli su u auto. On je, kaže potrčao zatvoriti željezne škure na prozorima u pokušaju sprječavanja ulaska požara u kuću.

Zagreb: Glumac Otokar Levaj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

- Čak sam razmišljao o tome da motornom pilom idem rušiti tih nekoliko stabala koje smo imali oko kuće ili zalijevati kuću i stabla da ih ne zahvati požar. Ali u tih minutu ili dvije dok sam zatvorio škure, kad sam izašao iz kuće, oko mene je već padala žerava jer se požar jako približio kući, pa sam se brže-bolje maknuo i otrčao do dućana pred kojim su me čekali otac i supruga, sjeli smo u auto i otišli prema Omišu - otkrio je.

Osim toga, kaže da na tom području požari nisu baš rijetki, ali da je ovaj bio najžešći dosad i iznenadno se brzo širio.

- Sve skupa dogodilo se u pet-deset minuta, jedva smo se snašli. Ta brzina širenja požara je neopisiva - nastavio je priču Marin Levaj.

Odlaskom u Omiš njihova kalvarija nije završila jer je stihija došla gotovo do samog centra grada.

- I to smo gledali kako se brzo primiče, ali mislili smo da neće do samog grada doći. No, ipak je došao, pa smo se evakuirali i iz Omiša i otišli u Split - govorio je sin glumca.

U petak ujutro, nakon neprospavane noći, čekali su da se otvori cesta prema Lokvi Rogoznici, pa da mogu vidjeti ima li ikakve štete na kući, koja je ujedno i galerija. Inače, Marinov djed bio je poznati hrvatski slikar i kipar Joko Knežević, pa je kuća jednim dijelom pretvorena u galeriju pod nazivom Gandalj, u kojoj se nalaze mnoge njegove skulpture, slike i mozaici velike vrijednosti, a za obitelj neprocjenjive.